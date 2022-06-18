Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

6 İSİMLE MECBURİ AYRILIK!

Hürriyet'in haberine göre; Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin ligin başlayacağı 5 Ağustos tarihine kadar kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısını 14 indirmesi, bunun için de en az 6 futbolcuyla yolları ayırmak için bir formül üretmesi gerekiyor.