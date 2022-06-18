Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yaptığı nokta dokunuşlar sürüyor.
Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yaptığı nokta dokunuşlar sürüyor.
Transfer sezonuna hızlı giren sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağladı.
Durmaya niyeti olmayan Kanarya, hedefteki isimlerle temaslarına devam ediyor.
Portekizli teknik adamın kampa kadar ön libero ve golcü transferi istemesiyle yabancı oyuncu sayısı 20'ye ulaşacak.
6 İSİMLE MECBURİ AYRILIK!
Hürriyet'in haberine göre; Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin ligin başlayacağı 5 Ağustos tarihine kadar kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısını 14 indirmesi, bunun için de en az 6 futbolcuyla yolları ayırmak için bir formül üretmesi gerekiyor.
KADRODA 18 YABANCI VAR
Yeni seçilen TFF yönetiminin, yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı olarak kulüplerin isteği doğrultusunda karar alacaklarını belirtmesiyle 2022-23 sezonuna 14 yabancı kuralının aynen devam etmesi bekleniyor.
TRANSFER ARTARSA AYRILIKLAR ARTACAK!
Jorge Jesus'un yabancı transferinde başka talebi olması durumunda ayrılacak oyuncuların sayısında artış yaşacanak.
İşte Fenerbahçe kadrosundaki yabancı futbolcular...
Kim Min-Jae
Attila Szalai
Mergim Berisha