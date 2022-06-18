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Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 3 kulvarda başarı yakalama hedefinde olan sarı-lacivertlilerde, sistem ve kadro yapılanmasında değişiklikler yaşanacak. Transfer hedefindeki isimlerle temaslarına devam eden Kanarya'da yeni sezon öncesi 6 mecburi ayrılık yaşanacak. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 20:09
Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yaptığı nokta dokunuşlar sürüyor.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Transfer sezonuna hızlı giren sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Durmaya niyeti olmayan Kanarya, hedefteki isimlerle temaslarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Portekizli teknik adamın kampa kadar ön libero ve golcü transferi istemesiyle yabancı oyuncu sayısı 20'ye ulaşacak.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

6 İSİMLE MECBURİ AYRILIK!
Hürriyet'in haberine göre; Bu durumda Fenerbahçe yönetiminin ligin başlayacağı 5 Ağustos tarihine kadar kadrosunda bulunan yabancı oyuncu sayısını 14 indirmesi, bunun için de en az 6 futbolcuyla yolları ayırmak için bir formül üretmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

KADRODA 18 YABANCI VAR
Yeni seçilen TFF yönetiminin, yabancı oyuncu sınırlamasıyla alakalı olarak kulüplerin isteği doğrultusunda karar alacaklarını belirtmesiyle 2022-23 sezonuna 14 yabancı kuralının aynen devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

TRANSFER ARTARSA AYRILIKLAR ARTACAK!
Jorge Jesus'un yabancı transferinde başka talebi olması durumunda ayrılacak oyuncuların sayısında artış yaşacanak.

İşte Fenerbahçe kadrosundaki yabancı futbolcular...

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Kim Min-Jae

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Attila Szalai

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Diego Rossi

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Miguel Crespo

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Dimitris Pelkas

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Marcel Tisserand

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Filip Novak

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Osayi Samuel

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Luiz Gustavo

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Miha Zajc

Fenerbahçe'de mecburi ayrılıklar! 6 isim birden

Enner Valencia

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