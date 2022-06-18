Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: "Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz'deki 0-0'lık maçtan sonra Lucescu'nun yanına gidip, ona 'Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım' dedim."