Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de gözler, hasretle beklenen Şampiyonlar Ligi grup aşamasına çevrildi. Öte yandan Jorge Jesus'un sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi finali detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 10:20
Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hem rakibini hem de rakibin hocası Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Henüz daha geçen sezon Benfica'nın başındayken Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Dinamo Kiev'le 2 maç yapan ve 0-0 ile 2-0'lık skorlarla 4 puan toplayan Jesus, daha bir sene dolmadan yine aynı takımla oynayacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev, 7 aydır resmi maç yapamıyor. Ayrıca transferde de adım atamıyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Üstüne ayrılıklar da yaşandı. Her şeye rağmen rakibe saygı duyan Jesus, şimdiden dersine çalışıyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

LUCESCU'YU ÇOK İYİ TANIYOR

Geçen sezon Benfica'da iken Dinamo Kiev ve Mircea Lucescu ile iki kez karşılaşan Jorge Jesus, rakibine büyük saygı duyuyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Lucescu'nun çok iyi bir hoca olduğunu savunan Jesus, geçen yıl yaptığı açıklamada şu sözleri kullanmıştı: "Lucescu, büyük saygı duyduğum, hayranlıkla takip ettiğim bir hoca. O dünyanın en çok kupalı teknik direktörlerinden biri. Portekiz'deki 0-0'lık maçtan sonra Lucescu'nun yanına gidip, ona 'Harika bir takımınız var. Sahada her anı düşünmek zorunda kaldım' dedim."

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

"OYUN TARZINI SEVİYORUM"

Lucescu'nun taktiksel konularda da çok başarılı olduğunu kaydeden Portekizli teknik direktör meslektaşını şöyle tarif etmişti: "Dinamo Kiev'in oyun aksiyonları ve planları çok iyi. Duran toplarda güçlü bir takım, pozisyonel hücumda güçlü ve geçiş oyunlarında çok güçlüler.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Lucescu'nun oyun tarzını seviyorum. Lucescu gibi elit hocalar bir sisteme inanır ve yüzde yüz o sistemle çalışır. Lucescu gibi büyük hocalar sistemlerinden vazgeçmez."

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

HER KİLOYA 100 EURO

Milliyet'in haberine göre, sezonu açan ve yoğun biçimde antrenmanlara başlayan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un kuralları dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Futbolcularının kilolarına ve fizik durumlarına çok önem veren Jesus, ekibiyle beraber diğer çalıştığı kulüplerdeki sistemi sürdürüyor. Oyuncuların düzenli olarak kiloları kontrol ediliyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Eğer bir oyuncu kilo aldıysa kilo başına 100 euro para cezası veriliyor. Bu kilo kontrollerine Jorge Jesus ve diğer antrenörler de katılıyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Hatta eğer hoca kendisi de kilo aldıysa kendisi de bu cezaya katılıp, para veriyor. Bu ceza paraları bir havuzda birikiyor, sezon sonunda toplanıp tesisteki çalışanlara hediyeler alınıyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

HEM ŞAŞIRTTI HEM SEVİNDİRDİ

Teknik direktör Jorge Jesus, Benfica ve Sporting'de olduğu gibi Fenerbahçe ile yaptığı sözleşmede de Şampiyonlar Ligi'ne ayrı bir önem verdi. Portekizli çalıştırıcı, sözleşmede yer alan başarı bonuslarının arasına Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmayı da ekledi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Sarı-lacivertli kulübün mutlaka Devler Ligi'nde yer alması gerektiğini vurgulayan Jorge Jesus, sembolik bir hamle de olsa sözleşmesine eklediği bu bonusla herkesi hem şaşırttı hem sevindirdi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

ÇOK BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR

Fenerbahçe'ye gelmek için takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasını bekleyen 68 yaşındaki çalıştırıcı, kariyeri boyunca her zaman büyük hedefler için yarıştığını bir kez daha belgeledi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu her fırsatta belirten Portekizli hocanın şu anda önlerindeki ön eleme turlarına odaklandığı ve mutlaka grup aşamasına takımı götürmek istediği kaydedildi. Jorge Jesus için Şampiyonlar Ligi'nin çok büyük anlamlar taşıdığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

TOPLANTIDAKİ ÖZEL DETAY

Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımla yaptığı ilk toplantıda da hazırlattığı sunum ve özel sözle dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Takımla toplantı yaparken Şampiyonlar Ligi kupasını da hedefler arasına özellikle koyduran Jesus, "Kazanmak, şampiyon olmak için her gün çalıştığını bilmektir" sözünü de ekletmişti. Fenerbahçe'nin geçmiş başarılarını bilen ve mevcut potansiyele güvenen deneyimli isim, önce Dinamo Kiev'i eleyip daha sonra gruplara doğru yürümeyi hedefliyor.

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