Fenerbahçe'de Dinamo Kiev maçı öncesi Jorge Jesus'ta o detay ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi finali...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'le eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus hem rakibini hem de rakibin hocası Mircea Lucescu'yu çok iyi tanıyor.
Henüz daha geçen sezon Benfica'nın başındayken Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında Dinamo Kiev'le 2 maç yapan ve 0-0 ile 2-0'lık skorlarla 4 puan toplayan Jesus, daha bir sene dolmadan yine aynı takımla oynayacak. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Dinamo Kiev, 7 aydır resmi maç yapamıyor. Ayrıca transferde de adım atamıyor.
Üstüne ayrılıklar da yaşandı. Her şeye rağmen rakibe saygı duyan Jesus, şimdiden dersine çalışıyor.