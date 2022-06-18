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Fenerbahçe kombine kartların tükendiğini duyurdu

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kombine kartların tükendiğini duyurdu. Öte yandan sarı lacivertliler, taraftarlara teşekkür etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:17 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2022 Cumartesi 12:25
Fenerbahçe kombine kartların tükendiğini duyurdu

Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, kombine kartlar tükendi.

Sarı lacivertliler, kombinelerin tükenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada kombine kartların tükendiğini duyurdu. Öte yandan sarı lacivertliler, taraftarlara teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2022-2023 sezonu kombine kartlarının satışları Fenerbahçemizin en büyük gücü olan taraftarımızın gösterdiği ilgi sonrasında tükenmiştir.

Kombine kartların satışa başlanıldığı günden itibaren gösterdikleri ilgi için taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Büyük taraftarımız, Fenerbahçemizin yanında olmak, inanç ve tutkuyla ilk dakikadan son saniyeye dek takımımıza destek olmak için yine omuz omuza Saracoğlu'nda olacak…

'SAHNE BİZİM, SALDIR FENERBAHÇE!' diyerek başlayacağımız 2022-2023 sezonunda gücünü yanımızda hissettiğimiz taraftarlarımıza, Fenerbahçemize gösterdikleri destek için teşekkür ediyor, yeni sezonda hep birlikte büyük zaferlere imza atabilmeyi diliyoruz."

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