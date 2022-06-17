‘Rossi heyecan vermedi’

Diego Rossi'nin Palmeiras'a transfer olacağı iddiaları sambacılarda karşılık bulmadı. 24 yaşındaki forvetle Palmeiras'ın ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Brezilya'daki haberlerde Rossi'nin Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira'yı heyecanlandırmadığı belirtildi.
Diego Rossi'nin Palmeiras'a transfer olacağı iddiaları sambacılarda karşılık bulmadı. 24 yaşındaki forvetle Palmeiras'ın ilgilendiği ileri sürülmüştü. Ancak Brezilya'daki haberlerde Rossi'nin Palmeiras teknik direktörü Abel Ferreira'yı heyecanlandırmadığı belirtildi.