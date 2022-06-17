Kanarya tam gaz mesaide

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. İdman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

TOPUK IPTAL!

20 Haziran'da Topuk Yaylası'nda kamp yapmayı planlayan F.Bahçe'nin programı iptal edildi!. Jorge Jesus, Topuk Yaylası'nı beğendi fakat kamp dönemi boyunca hava şartlarının kötü olacağı nedeniyle kamp iptal edildi.