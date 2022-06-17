Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açan Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esmeye başladı. Portekizli teknik direktör ile yeni bir sistem ve yapılanmaya girecek olan sarı-lacivertliler elini çabuk tutup kadroyu bir an önce tamamlamayı amaçlıyor. Transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlere veda edecek. Öte yandan yüksek bonservis teklifi gelen bazı futbolcuların da satışı gerçekleşecek. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 15:09
Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini bitirdi.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

En az dört takviye daha yapmayı planlayan Kanarya'da geleceklerden çok gidecek isimler merak konusu olmuş durumda.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Portekizli çalıştırıcının raporu ve gelen transfer teklifleriyle birlikte sarı-lacivertlilerde tam 11 futbolcu ayrılığın eşiğine geldi.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor...

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Sarı-lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

TFF'den çıkacak karara göre, hiç transfer yapmasa da en az 4 tanesini yollamak zorunda.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Bununla birlikte yabancı kararı 7 artı 4 çıkarsa gidecek yabancı sayısı 6 olacak.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Gidecek oyuncularla ilgili karar, tamamen teknik direktör Jorge Jesus'a bırakıldı.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Dünyaca ünlü hoca, takımın kadro yapılanmasında en önemli söz sahibi konumunda.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Fenerbahçe bunun yanı sıra bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor olmak üzere en az 4 takviye daha yapacak.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek. Fenerbahçe'yi, gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor.

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

10 OYUNCU TOPUN AĞZINDA
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde, hem Jorge Jesus'un kadroda düşünmeyeceği hem de satışından ciddi gelir elde edilmesi beklenen tam 10 futbolcu bulunuyor.

İşte o isimler...

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

ENNER VALENCIA

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

FILIP NOVAK

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

PELKAS

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

SAMATTA

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

TISSERAND

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

BERISHA

Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

DIEGO ROSSI

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