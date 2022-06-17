Jorge Jesus biletlerini kesti! Fenerbahçe'de 10 ayrılık

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini bitirdi.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, ilk olarak Lincoln Henrique ve Bruma transferlerini bitirdi.
En az dört takviye daha yapmayı planlayan Kanarya'da geleceklerden çok gidecek isimler merak konusu olmuş durumda.
Teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Portekizli çalıştırıcının raporu ve gelen transfer teklifleriyle birlikte sarı-lacivertlilerde tam 11 futbolcu ayrılığın eşiğine geldi.
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başlarken kadrodaki şişkinlik göze çarpıyor...
Sarı-lacivertlilerin A takım kadrosunda antrenmana çıkan gençlerle beraber tam 43 futbolcu yer alıyor.
Fenerbahçe şu anda 18 yabancı futbolcuyla yoluna devam ediyor.
TFF'den çıkacak karara göre, hiç transfer yapmasa da en az 4 tanesini yollamak zorunda.
Bununla birlikte yabancı kararı 7 artı 4 çıkarsa gidecek yabancı sayısı 6 olacak.
Gidecek oyuncularla ilgili karar, tamamen teknik direktör Jorge Jesus'a bırakıldı.
Dünyaca ünlü hoca, takımın kadro yapılanmasında en önemli söz sahibi konumunda.
Fenerbahçe bunun yanı sıra bir sol bek, bir orta saha, bir kanat ve bir santrfor olmak üzere en az 4 takviye daha yapacak.
Bu isimlerin gelişiyle kadro sayısı iyice yükselecek. Fenerbahçe'yi, gönderilecek oyuncular konusunda epey zorlu bir süreç bekliyor.
10 OYUNCU TOPUN AĞZINDA
Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertlilerde, hem Jorge Jesus'un kadroda düşünmeyeceği hem de satışından ciddi gelir elde edilmesi beklenen tam 10 futbolcu bulunuyor.
İşte o isimler...
ENNER VALENCIA
MAX MEYER
LEMOS
CAULKER