Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Daha önce Güney Kore Milli Takımı'nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.