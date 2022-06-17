Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Geçen sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, 1 senede gösterdiği başarılı performansla değerini katladı.
Sarı-lacivertli takımın kilit oyuncularından biri olan Güney Koreli stoper, taraftarın sevgilisi haline geldi.
Yükselen grafiğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacı, Avrupa devlerini peşine taktı.
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de hem Vitor Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın değişmez ismi olmayı başardı.
FENERBAHÇE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min Jae ile ilgili yaptığı açıklamada, "Takımda tutmak istiyoruz ama zor görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.
TARAFTARLAR DA DEVREDE!
Sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olan Kim Min-Jae ile ilgili hashtag çalışması yapıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Güney Koreli futbolcunun takımda kalması adına paylaşımlarda bulundu.
Başarılı futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde bulunması sarı-lacivertli yönetimin işini zorlaştırıyor.
Takımı Jorge Jesus'a teslim eden, Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım elde etmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Kanarya, gelecek sezonda takım iskeletini korumak istiyor.
Mevcut kadroyu koruyarak 4-5 transferle takımın kalitesini artırmak isten Fenerbahçe, çalışmalarını bu yönde sürdürürken savunma hattını korumayı ve hücuma takviye yapmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda transfere hızlı giren sarı lacivertliler, Santa Clara'dan orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalarken bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Birçok futbolcusuna talip olan kulüpler olmasına karşın, astronomik bir rakam olmadığı sürece oyuncu satmak istemeyen Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği isimlerin başında da Kim Min Jae geliyor.
7 KULÜBÜN RADARINDA!
Hem Jorge Jesus'un hem de yönetimin takımda kalmasını istediği Kim Min-Jae'nin adı birçok kulüple anılırken Tottenham, Arsenal, Everton, Juventus, Milan ve Napoli'nin ardından Sevilla'nın da devreye girdiği iddia edildi.
RESMİ TEKLİF YOK!
Hürriyet'in derlediği haberde; Güney Koreli Gazeteci Jason Lee, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtirken Sevilla'nın da oyuncuya ilgisinin olduğunu kaydetti.
FENERBAHÇE İLE İDMANLARA BAŞLAYACAK!
Başarılı savunmacının henüz ayrılık talebinde bulunmadığını belirten Lee, yakın zamanda oyuncunun Fenerbahçe ile idmanlara başlayacağını iddia etti.
Daha önce Güney Kore Milli Takımı'nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim transferin gözdesi olurken Jorge Jesus ve yönetim mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda bazı oyuncuların gitmesine sıcak bakmıyor.
Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.