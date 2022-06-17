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Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sevinci yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın sarı-lacivertlilere kazanımı olan Güney Koreli stoper, gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. Hem saha içi hem de saha dışındaki tavırlarıyla sarı-lacivertli camia tarafından oldukça beğenilen bir profil olan 25 yaşındaki futbolcu, tranferde Avrupa devlerini peşine taktı. Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime takımda kalması yönünde rapor verdiği Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte gündem yaratan gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 12:22
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Fenerbahçe'den ayrılacağı iddia edilen Kim Min-Jae ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Geçen sezon başında Vitor Pereira'nın isteği üzerine Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, 1 senede gösterdiği başarılı performansla değerini katladı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Sarı-lacivertli takımın kilit oyuncularından biri olan Güney Koreli stoper, taraftarın sevgilisi haline geldi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Yükselen grafiğiyle dikkat çeken 25 yaşındaki savunmacı, Avrupa devlerini peşine taktı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'de hem Vitor Pereira'nın hem de İsmail Kartal'ın değişmez ismi olmayı başardı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

FENERBAHÇE TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min Jae ile ilgili yaptığı açıklamada, "Takımda tutmak istiyoruz ama zor görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

TARAFTARLAR DA DEVREDE!
Sarı-lacivertli taraftarların en sevdiği oyunculardan biri olan Kim Min-Jae ile ilgili hashtag çalışması yapıldı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Güney Koreli futbolcunun takımda kalması adına paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Başarılı futbolcunun Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde bulunması sarı-lacivertli yönetimin işini zorlaştırıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Takımı Jorge Jesus'a teslim eden, Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılım elde etmeyi öncelikli hedef olarak belirleyen Kanarya, gelecek sezonda takım iskeletini korumak istiyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Mevcut kadroyu koruyarak 4-5 transferle takımın kalitesini artırmak isten Fenerbahçe, çalışmalarını bu yönde sürdürürken savunma hattını korumayı ve hücuma takviye yapmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Bu doğrultuda transfere hızlı giren sarı lacivertliler, Santa Clara'dan orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalarken bir dönem Türkiye'de Galatasaray forması da giyen Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Birçok futbolcusuna talip olan kulüpler olmasına karşın, astronomik bir rakam olmadığı sürece oyuncu satmak istemeyen Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği isimlerin başında da Kim Min Jae geliyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

7 KULÜBÜN RADARINDA!
Hem Jorge Jesus'un hem de yönetimin takımda kalmasını istediği Kim Min-Jae'nin adı birçok kulüple anılırken Tottenham, Arsenal, Everton, Juventus, Milan ve Napoli'nin ardından Sevilla'nın da devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

RESMİ TEKLİF YOK!
Hürriyet'in derlediği haberde; Güney Koreli Gazeteci Jason Lee, Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye ulaşan resmi bir teklifin olmadığını belirtirken Sevilla'nın da oyuncuya ilgisinin olduğunu kaydetti.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

FENERBAHÇE İLE İDMANLARA BAŞLAYACAK!
Başarılı savunmacının henüz ayrılık talebinde bulunmadığını belirten Lee, yakın zamanda oyuncunun Fenerbahçe ile idmanlara başlayacağını iddia etti.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Daha önce Güney Kore Milli Takımı'nın kampında transfer iddiaları hakkında konuşan Kim, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş gibi birçok isim transferin gözdesi olurken Jorge Jesus ve yönetim mutlak şampiyonluk hedeflenen sezonda bazı oyuncuların gitmesine sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 40 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae müjdesi! Jorge Jesus istedi ve...

25 yaşındaki savunma oyuncusunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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