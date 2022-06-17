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Bruma sahnede

Sarı-lacivertlilerin önceki gece İstanbul'a getirdiği Bruma, dün resmen Fenerbahçeli oldu. Önce sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ardından kiralık sözleşmesini imzaladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 06:50
Bruma sahnede
Sarı-lacivertlilerin önceki gece İstanbul'a getirdiği Bruma, dün resmen Fenerbahçeli oldu. Önce sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ardından kiralık sözleşmesini imzaladı. Bruma'ya imza sırasında Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki eşlik etti. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tue Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadesi kullanıldı. Oyuncunun transferi sosyal medyada "Şimdi #SahneBizim!" etiketiyle duyurulurken, Fenerbahçeliler, gönderileri beğeni yağmuruna tuttu.
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