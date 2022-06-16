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Sahne bizim saldır Fener

“Çubuklu formamız sahada, sonsuz hırs ruhumuzda mücadeleye hazırız”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Sahne bizim saldır Fener

Sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından yeni sezon öncesinde taraftarını coşturan bir paylaşım yaptı. Beğeni rekorları kırıldı. Kanarya'nın açıklaması özetle şu şekilde: "Çubuklu formamızla sahada, kutsal arma göğsümüzde, sonsuz bir hırs ruhumuzda, eşsiz inançla yanımızda olan büyük taraftarımızla mücadeleye hazırız. Cumhuriyetimizin 100. kutlu yılında, sahne bizim, saldır Fenerbahçe. Büyük taraftarın arkanda"

İLK MESAJI VERDİ

Jesus, futbolcularıyla gerçekleştirdiği tanışma toplantısında ilk konuşmasını yaptı. Usta hoca şunları söyledi: "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Hem fiziksel hem de mental olarak çok güçlü bir takım olacağız"

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