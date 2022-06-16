Ön eleme kurdu Jesus!

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, tam bir ön eleme turu uzmanı. Portekizli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 ön eleme turu maçının sadece ikisini kaybederken (7 Galibiyet 4 Beraberlik); yedi eşleşmenin beşinde turu geçmeyi başardı.
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, tam bir ön eleme turu uzmanı. Portekizli çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 13 ön eleme turu maçının sadece ikisini kaybederken (7 Galibiyet 4 Beraberlik); yedi eşleşmenin beşinde turu geçmeyi başardı. Jesus yüzde 71 gibi yüksek bir başarı oranı tutturdu.