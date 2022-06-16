Mesut Özil Almanya’ya gitti

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Jorge Jesus'un da geri dönüş kapılarını kapadığı Mesut Özil dün Almanya'ya uçtu. Tecrübeli futbolcunun kız kardeşinin düğünü için bu ülkeye gittiği belirtildi. Düğün sonrası kariyeriyle ilgili kararını verecek.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı kalan Jorge Jesus'un da geri dönüş kapılarını kapadığı Mesut Özil dün Almanya'ya uçtu. Tecrübeli futbolcunun kız kardeşinin düğünü için bu ülkeye gittiği belirtildi. Düğün sonrası kariyeriyle ilgili kararını verecek.