Marcel Tisserand, Udinese’ye

Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı. Kongolu savunma oyuncusu Udinese ile görüşme halinde. 29 yaşındaki oyuncunun Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı. Kongolu savunma oyuncusu Udinese ile görüşme halinde. 29 yaşındaki oyuncunun Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.