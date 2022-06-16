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Marcel Tisserand, Udinese’ye

Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı. Kongolu savunma oyuncusu Udinese ile görüşme halinde. 29 yaşındaki oyuncunun Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Marcel Tisserand, Udinese’ye
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı. Kongolu savunma oyuncusu Udinese ile görüşme halinde. 29 yaşındaki oyuncunun Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.
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