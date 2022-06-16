Kim Min-Jae için servet

Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ücretine zam yaparak en azından 1 sene daha takımda tutmasını istiyor. Ancak işi bir hayli zor görünüyor. Güney Koreli oyuncuya teklif yağıyor. Premier Lig ekibi Leicester City'nin Kim için 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ücretine zam yaparak en azından 1 sene daha takımda tutmasını istiyor. Ancak işi bir hayli zor görünüyor. Güney Koreli oyuncuya teklif yağıyor. Premier Lig ekibi Leicester City'nin Kim için 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.