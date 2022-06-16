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Kim Min-Jae için servet

Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ücretine zam yaparak en azından 1 sene daha takımda tutmasını istiyor. Ancak işi bir hayli zor görünüyor. Güney Koreli oyuncuya teklif yağıyor. Premier Lig ekibi Leicester City'nin Kim için 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Kim Min-Jae için servet
Sarı-lacivertliler, Kim Min-Jae'nin ücretine zam yaparak en azından 1 sene daha takımda tutmasını istiyor. Ancak işi bir hayli zor görünüyor. Güney Koreli oyuncuya teklif yağıyor. Premier Lig ekibi Leicester City'nin Kim için 25 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi.
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