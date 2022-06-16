Formula 1'e hoş geldiniz

Sarı-lacivertliler yeni sezon transferlerini bir an önce bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Lincoln Henrique'den sonra ikinci transfer bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma oldu. Taraftarın "Formula 1 arabaları kadar hızlı" dediği Bruma sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılı takımdan 5 sezon önce ayrılan yeni 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray sonrası formasını giydiği RB Leipzig, PSV ve Olympiakos'ta neler yaptığı, neleri geliştirdiği merak ediliyordu. Wycout Türkiye Süper Lig sorumlusu Berk Bekgöz, Fenerbahçe'nin son transferinin son durumunu değerlendirdi.

ŞUTUNU GELİŞTİRDİ

Galatasaray'da forma giyerken Bruma'nın en çok eleştirildiği konu şut, pas tercihleri ve kaleye yaklaştığındaki kararlarıydı. Öğretici bir kulüp olan PSV'de ve Olympiakos'ta bu konularda kendini çok geliştirdi. Şutları daha isabetli, pas yüzdesi daha yüksek. Özellikle ayak dışı şutlarıyla rakiplerini avlıyor.

KOLAY ÇALIMLIYOR

Bruma her hızlı oyuncu gibi boş alanları seviyor. Ancak Fenerbahçe karşısında birçok rakibi kapanacağı için Bruma'nın çalım gücü ön plana çıkıyor. 27 yaşındaki futbolcu bu alanda da kendini geliştirdi. Rakipten eksilteceği her adam, Fenerbahçe'nin hücumda 1 kişi fazlalaşmasını sağlayacak.

KOŞULARI AKILLICA

Portekizli futbolcu, Cimbom'a ilk geldiğinde üstün süratine rağmen koşu tercihlerini doğru yapamıyordu. Bu da boşu boşuna yorulmasına veya doğru pozisyon alamamasına neden oluyordu. Bruma, PSV'de bu konuda kendisiyle çalışan özel antrenörler sayesinde üzerine koyarak ilerledi. Savunma arkası koşuları gelişti.

HAVADAN DA ETKİLİ

Bruma'nın küçük yaşlardan beri en önemli eksiklerinden biri hava toplarıydı. Günümüzde ön alan presi yüksek olduğu için kanat oyuncularına atılan hava topları önem kazandı. Hava topu kazanma sayısı yükseldi. Bitiricilik seviyesini de yukarı çektiği belirtiliyor.

İLETİŞİMİ GÜÇLÜ

Kanarya'nın yeni yıldızının geçmiş yıllara göre geliştirdiği konuların başında takım arkadaşlarıyla uyumu ve oyun planına sadakatı yer alıyor. Geçmişte daha bencildi. İyi çalımların ardından kendi şut deniyordu. Şimdi doğru kararla boştaki arkadaşını görüyor.

İNİŞLİ ÇIKIŞLI

F.Bahçe'nin yeni transferinin Türkiye'den ayrıldığından beri üzerine fazla koyamadığı iki önemli nokta bulunuyor. Biri fizik olarak yeterince güçlü değil. İkili mücadelelerle sertliğe aynı şekilde cevap veremiyor. Aynı zamanda performansını maçın tamamına yayamıyor. Enerjisini ölçülü kullanamıyor.