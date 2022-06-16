Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 3 kulvarda başarılı olacak bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 3 kulvarda başarılı olacak bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler transfere hızlı bir giriş yaptı.
Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşan yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Eksik bölgeleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona takım halinde giriş yapmayı amaçlayan Kanarya'da hummalı bir operasyon yürütülüyor.
Fenerbahçe'de yeni yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.
İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
Performansıyla göz dolduran Kim Min-Jae, yeni sezonda Fenerbahçe'de devam etmeyecek.
Güney Koreli stoperden gelecek bonservisle yapılacak takviyelere kaynak yaratılmış olacak.
Sözleşmesi sona eren Jose Sosa için de yeni bir girişim yapılmayacak.
Kadro mühendisliğini titiz bir şekilde inşa eden Jorge Jesus, gelecek planları arasında yer almayan isimleri yönetime bildirmeye başladı.
TISSERAND GÖZDEN ÇIKARILDI!
Portekizli çalıştırıcı, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile yola devam etmek istemiyor.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 29 yaşındaki stoperin yeni adresi belli oldu.
UDINESE'YE GİDİYOR!
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı.
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu, Udinese ile görüşme halinde.
Tisserand'ın Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.