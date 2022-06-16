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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Transferde erken hamleler yapan Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı. Lincoln Henrique ve Bruma'nın transferiyle hücum hattını zenginleştiren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyuncularla vedalaşılacak. Takımla idmanlara başlayan Portekizli çalıştırıcı, kadro yapılanması konusunda oldukça titiz davranıyor. Deneyimli hocanın gelecek planları arasında yer almayan yıldız futbolcu, Fenerbahçe kariyerinin sonuna geldi. İtalya Serie A ekibiyle görüşmelere başlayan yıldızın, yeni takımına imza atmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmelerinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 14:34
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, 3 kulvarda başarılı olacak bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertliler transfere hızlı bir giriş yaptı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşan yönetim, listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Eksik bölgeleri bir an önce tamamlayıp yeni sezona takım halinde giriş yapmayı amaçlayan Kanarya'da hummalı bir operasyon yürütülüyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Fenerbahçe'de yeni yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Performansıyla göz dolduran Kim Min-Jae, yeni sezonda Fenerbahçe'de devam etmeyecek.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Güney Koreli stoperden gelecek bonservisle yapılacak takviyelere kaynak yaratılmış olacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Sözleşmesi sona eren Jose Sosa için de yeni bir girişim yapılmayacak.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Kadro mühendisliğini titiz bir şekilde inşa eden Jorge Jesus, gelecek planları arasında yer almayan isimleri yönetime bildirmeye başladı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

TISSERAND GÖZDEN ÇIKARILDI!
Portekizli çalıştırıcı, Kongolu savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile yola devam etmek istemiyor.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan 29 yaşındaki stoperin yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

UDINESE'YE GİDİYOR!
Teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda düşünmediği oyunculardan Marcel Tisserand rotasını İtalya'ya kırdı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan 29 yaşındaki oyuncu, Udinese ile görüşme halinde.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Jorge Jesus kadroda istemedi

Tisserand'ın Çizme'de forma giymeye sıcak baktığı, imzaların kısa süre içinde atılacağı öğrenildi.

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