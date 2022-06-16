Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi.
Türkiye Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi.
Özellikle sol beke evrilmesinin ardından göz dolduran yıldız futbolcu, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Grafiğini sürekli yukarı taşımayı başaran genç oyuncu transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.
Fenerbahçe camiasının çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu için astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa onay çıkmayacak.
STEFAN KUNTZ DA VAZGEÇEMİYOR!
Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isimlerin ilk sırasında Ferdi Kadıoğlu yer aldı.
Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istekle, teknik heyetten tam not aldı.
Milli formayla da Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.
FLAŞ FERDİ GERÇEĞİ!
Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında bulunan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.
TRANSFERE ONAY ÇIKMADI!
Ferdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı.
Çaykur Rizespor'un eski sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Yılmaz Bal konuşmasında, "Biz, Vedat Muriqi'nin transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük.
Takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik.
O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi.
Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriqi transferinin uzamasının sebebi de oydu" açıklamasını yaptı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi transferini bitirmek için harekete geçmişti.
O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.
Fenerbahçe, Rizespor'a Muriqi transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti.
Rizespor, Muriqi'nin bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi) yüzde 15 pay da almıştı.