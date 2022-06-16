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Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sol bek performansıyla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın da kilit oyuncularından biri haline geldi. Yükselen grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu, transferde Avrupa kulüplerini peşine taktı. Sarı-lacivertlilerin gelecek planlamasında önemli bir yer tutan 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 15:17
Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın son dönemlerdeki en büyük kazanımlarından biri olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'deki performansıyla da adından sıkça söz ettirdi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Özellikle sol beke evrilmesinin ardından göz dolduran yıldız futbolcu, taraftarın sevgilisi konumuna geldi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Grafiğini sürekli yukarı taşımayı başaran genç oyuncu transferin de gözdesi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Fenerbahçe camiasının çok şeyler beklediği Ferdi Kadıoğlu için astronomik bir teklif gelmediği sürece satışa onay çıkmayacak.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

STEFAN KUNTZ DA VAZGEÇEMİYOR!
Stefan Kuntz'un vazgeçemediği isimlerin ilk sırasında Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan Kadıoğlu, gösterdiği performans ve istekle, teknik heyetten tam not aldı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Milli formayla da Fenerbahçe'de oynadığı sol bek pozisyonunda görev alan 22 yaşındaki oyuncu, gelecekte Stefan Kuntz'un planlarında önemli bir yeri olacağının mesajını bu karşılaşmalarda verdi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

FLAŞ FERDİ GERÇEĞİ!
Sarı-lacivertlilerin gelecek planları arasında bulunan yıldız futbolcunun transferiyle ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

TRANSFERE ONAY ÇIKMADI!
Ferdi Kadıoğlu'nun Çaykur Rizespor'a transferinin bizzat Ali Koç tarafından onaylanmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Çaykur Rizespor'un eski sportif direktörü Yılmaz Bal, konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Yılmaz Bal konuşmasında, "Biz, Vedat Muriqi'nin transferi için dönemin sportif direktörü Damien Comolli ve Ali Koç Başkan ile görüşmüştük.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Takas formülü masadaydı. Biz, Rizespor olarak Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya ve Yasir Subaşı'yı istemiştik.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

O dönem sayın Ali Koç, 'Bu oyuncular bizim geleceğimiz. Kendilerinden ilerleyen dönemlerde çok şey bekliyoruz. Bu oyuncuları veremeyiz' dedi.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Sonra önümüze başka bir liste sunuldu ve o listeden diğer oyunculara baktık, seçimler yaptık. Muriqi transferinin uzamasının sebebi de oydu" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Galatasaray ile Fenerbahçe, Çaykur Rizespor forması giyen Vedat Muriqi transferini bitirmek için harekete geçmişti.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

O dönem Rizespor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile görüşmüş, Kosovalı golcü sarı-lacivertlilere transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Fenerbahçe, Rizespor'a Muriqi transferi için 3.7 milyon Euro bonservis bedeli dışında Oğuz Kağan Güçtekin (kiralık), Burak Albayrak (bonservis), Tarık Çetin (bonservis), Mahsun Çapkan (bonservis), Barış Alıcı (kiralık) gibi isimleri göndermişti.

Fenerbahçe'de flaş Ferdi Kadıoğlu gerçeği! Meğer transferi...

Rizespor, Muriqi'nin bir sonraki satışından (Fenerbahçe'den Lazio'ya gitmesi) yüzde 15 pay da almıştı.

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