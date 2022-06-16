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Fenerbahçe Bruma transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Bruma transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertliler Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:12
Fenerbahçe Bruma transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Bruma'nın transferini resmen açıkladı.

İşte o açıklama;

Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden Armindo Tué Na Bangna'yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı.

Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Bruma'ya 'Türkiye'nin en büyük spor kulübüne hoş geldin' diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Barki, yaptığı açıklamada, "Çok kaliteli bir kadromuz var. Şu an kadroda olmayan tipte bir oyuncuydu. Teknik direktörümüzle böyle bir karar aldık. Beklentimiz büyük. Gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında neler yapabildiğini gördük. Şimdi daha olgun bir döneminde. Kariyerinde patlama yapmak istediği, istikrarlı bir dönemde kendisini aldık. Artık Çubuklu için savaşacak, Fenerbahçe için savaşacak. Hocamız bu transferi çok istedi" dedi.

"FENERBAHÇE'DE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Bruma ise konuşmasında, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Şu an çalışmalara başlamaya hazırım. Umarım ki ligi kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iyi performanslar ortaya koyabiliriz. Daha önce Türkiye'de oynamıştım. Bu ligi çok iyi biliyorum. Fenerbahçe'yi de çok iyi biliyorum, çok büyük bir kulüp. Kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Kazanmak için oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde başarılı olmak istiyoruz." dedi.

"HOCAYI ÇOK İYİ TANIYORUM"
Öte yandan Bruma, "Hocayı çok iyi tanıyorum. Çok sıkı çalıştıran ve disiplinli bir hoca. Jesus ile çalışacağım için çok şanslıyım. Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Taraftarlar bizim için çok önemli. Ligi şampiyon olarak tamamlamamızı ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmamızı istiyorlar. Her şey mümkün. Bu hedefler için çok sıkı çalışacağız. İyi futbol oynayarak, sıkı çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Çok gol atmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." dedi.

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