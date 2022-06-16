Haberler Fenerbahçe Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus ile yeni bir sistem ve yapılanmaya girecek olan Fenerbahçe'de transferler bu hedef doğrultusunda yapılıyor. Lincoln Henrique ve Bruma takviyeleriyle hücum hattını güçlendiren sarı-lacivertlilerde sıra orta saha mevkisine geldi. Portekizli çalıştırıcının '6 numara' talebi üzerine harekete geçen yönetim, bir süredir William Carvalho ile görüşmelerini sürdürüyordu. Yıldız futbolcu ile yapılan temaslarda sorun çıkmasının ardından rota değişti. Jorge Jesus, Flamengo'da şampiyonluk yaşadığı Brezilyalı oyuncunun transferini istedi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:25 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2022 Perşembe 17:43
Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine katmıştı.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Eksik bölgelere takviye yapmaya devam edecek olan sarı-lacivertlilerde ön libero mevkisine öncelik verildi.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle görüşmeler yapıyor.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

6 numara pozisyonu için ilk aday konumundaki William Carvalho'da istenmeyen bir gelişme yaşandı.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha için bonservis pazarlıkları sürüyor.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

William Carvalho'nun yüksek maaş beklentisi de transferi zora sokuyor.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Carvalho'nun transferinin çıkmaza girmesinin ardından Fenerbahçe'de alternatifler üzerine yoğunlaşıldı.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

BREZİLYA'DAN ORTA SAHA!
Sarı-Lacivertlilerin Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Flamengo forması giyen Sambacı orta saha Willian Arao'nun peşine düştü.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

29 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda nabız yoklanacak.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Jorge Jesus, eski öğrencisi Arao ile Fenerbahçe'de yeniden buluşmak istiyor.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Flamengo'da beraber çalıştığı Sambacı'yla şampiyonluk yaşayan Jesus, aynı başarıyı Türkiye'de de yaşamayı amaçlıyor.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Brezilya Ligi'nde 12 maçta forma giyen Arao, 2 gollük performans sergiledi.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Sao Paulo altyapısında futbol kariyerine başlayan Willian Arao, henüz Brezilya dışına çıkmadı.

Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de 4. ayrılık! Jesus biletini kesmişti, teklif açıklandı...
Hadise'den bikinili kareler! Eşi Mehmet Dinçerler ile Maldivler'e gitmişti gizli görüntüler ortaya çıktı: "Hadise bomba gibi döndü"
Fırtına'da 6. ve 7. transfer gelişmesi!
Flaş Ferdi gerçeği! Meğer transferi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu!
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu!
YKS, TYT, AYT, YDT AÇILIMI NEDİR?
KİMLER BASIN KARTI ALABİLİR?
YKS'YE GİRMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha Carvalho zora girdi! F.Bahçe'ye Sambacı orta saha 17:25
Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! Fırtına'nın yeni transferi İstanbul'da! 17:09
F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! F.Bahçe yeni transferini resmen duyurdu! 16:57
G.Saray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim G.Saray'a Marco Rose şoku! Hoca listesine yeni isim 16:31
Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'a geldi! Fırtına'nın yeni yıldızı İstanbul'a geldi! 16:03
Beşiktaş'tan transfer atağı! Beşiktaş'tan transfer atağı! 15:54
Daha Eski
Nwakaeme ayrılığı resmen açıkladı! Nwakaeme ayrılığı resmen açıkladı! 15:25
Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu! 15:17
Flaş Ferdi gerçeği! Meğer transferi... Flaş Ferdi gerçeği! Meğer transferi... 15:15
Galatasaray transferde atağa kalktı! Galatasaray transferde atağa kalktı! 14:45
Anadolu Efes Dunston'ın sözleşmesini uzattı! Anadolu Efes Dunston'ın sözleşmesini uzattı! 14:40
Sürpriz ayrılık! Jesus kadroda istemedi Sürpriz ayrılık! Jesus kadroda istemedi 14:33