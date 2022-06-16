Carvalho zora girdi! Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine katmıştı.
Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma'yı renklerine katmıştı.
Eksik bölgelere takviye yapmaya devam edecek olan sarı-lacivertlilerde ön libero mevkisine öncelik verildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hareket eden yönetim, listedeki isimlerle görüşmeler yapıyor.
6 numara pozisyonu için ilk aday konumundaki William Carvalho'da istenmeyen bir gelişme yaşandı.
Real Betis ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli orta saha için bonservis pazarlıkları sürüyor.
William Carvalho'nun yüksek maaş beklentisi de transferi zora sokuyor.
Carvalho'nun transferinin çıkmaza girmesinin ardından Fenerbahçe'de alternatifler üzerine yoğunlaşıldı.
BREZİLYA'DAN ORTA SAHA!
Sarı-Lacivertlilerin Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda rotasını Brezilya'ya çevirdi.
NTV'nin haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Flamengo forması giyen Sambacı orta saha Willian Arao'nun peşine düştü.
29 yaşındaki futbolcu için yakın zamanda nabız yoklanacak.
Jorge Jesus, eski öğrencisi Arao ile Fenerbahçe'de yeniden buluşmak istiyor.
Flamengo'da beraber çalıştığı Sambacı'yla şampiyonluk yaşayan Jesus, aynı başarıyı Türkiye'de de yaşamayı amaçlıyor.
Brezilya Ligi'nde 12 maçta forma giyen Arao, 2 gollük performans sergiledi.
Sao Paulo altyapısında futbol kariyerine başlayan Willian Arao, henüz Brezilya dışına çıkmadı.
29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.