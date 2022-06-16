Bruma İstanbul'da

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma, gece 23:15 sularında İstanbul'a geldi. Geçmişte Galatasaray formasını da giyen ve Hollanda kulübü PSV'den kiralanan 27 yaşındaki yıldızı sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı. Bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeyi imzalayacak olan Bruma, konaklayacağı otele geçti. Beyaz kapşonlu kıyafetiyle gelen Portekizli oyuncununun, saçlarına yaptırdığı örgüde sarı ve lacivert renklerini tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı. Bruma 2013 yılında Sporting Lizbon'dan Galatasaray'a 13 milyon euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro'ya Leipzig'e gönderilmişti. Son olarak iki sezondur PSV forması giyen Bruma, Hollanda ekibinde 81 maçta 15 gol ve 10 asistle görev yaptı.