Biz bunları yeriz

Devler Ligi'ne 2. ön elemeden katılan Fenerbahçe, turu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler, burada da başarılı olursa adını play off turuna yazdıracak. Fenerbahçe, play off'u da atlarsa adını gruplara yazdıracak. Aynı şekilde Konyaspor ve Başakşehir de 3 ön elemeden geçtikten sonra gruplara kalabilecekler.
Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlarımızın ön elemelerdeki rakipleri belli oldu. F.Bahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonundaki 2. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi. İlk maçların 19-20 Temmuz, rövanşların 26-27 Temmuz'da oynanacağı eşleşmede sarı-lacivertli ekip, ilk maça deplasmanda çıkacak. Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 6 Eylül'de başlayacak grup aşamasına katılmaya hak kazanacak.
GRUPLAR 8 EYLÜL'DE
Avrupa arenasında boy gösterecek diğer takımlarımız Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri de belirlendi. Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek Konyaspor, Belarus'un BATE Borisov; Başakşehir ise İsrail'in M. Netanya takımıyla karşılaşacak. Kurada 60 takım, 1. eleme turunu geçen 30, Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme turunda elenen 3 ve 1. eleme turunda elenen 13 ekiple beraber çekilişe katıldı. İlk karşılaşmalar 21 Temmuz, rövanşlar ise 28 Temmuz'da yapılacak. Konya ilk maçını deplasmanda, Başakşehir ise sahasında oynayacak. Üçüncü eleme turundan sonra play-off turunu da geçen takımlar, 8 Eylül'deki grup aşamasına katılacak.
BİR ÜST TURDA MONACO VAR
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler de belli oldu. Buna göre sarı lacivertliler, Ukrayna ekibini ekarte etmesi durumunda Monaco, Sturm Graz, Union ya da Midjylland-Larnaka eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
8 MAÇTA 1 GALIBIYET
Sarı lacivertli takımın Ukrayna takımları karşısında pek şansı tutmuyor. Avrupa kupaları tarihinde Ukrayna takımlarıyla oynadığı sekiz maçın sadece birini kazanabilen Fenerbahçe (4B 3M), bu galibiyeti son karşılaşmada Zorya Luhansk'ı mağlup ederek aldı. (Kasım 2016'da 2-0).
SİFTAH YAPACAK
Kanarya, Dinamo Kiev'le daha önceki eleme karşılaşmalarında başarılı olamadı. Dinamo Kiev, Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup edemediği takımlar arasında bulunuyor. Kanarya rakibiyle oynadığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
DEV FİNAL İSTANBUL'DA
Fenerbahçe'nin 2. ön elemeden, Trabzonspor'un ise play off turundan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçı İstanbul'da yapılacak. Final karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda...
BATE'NİN SAHASI BELİRSİZ
Konya'nın Belarus ekibi BATE ile oynayacağı deplasman karşılaşmasının stadı belli deği. UEFA, savaş nedeniyle mücadelenin Belarus yerine hangi ülkede oynanacağına daha sonra karar verecek.