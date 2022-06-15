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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ensar Brahic'i transfer etti!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Altyapı yatırımlarını sürdüren Kanarya, Partizan Kulübü’nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattı. Genç futbolcu bu sezon itibariyle U19 takımının formasını giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:00
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Ensar Brahic'i transfer etti!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları sürerken genç futbolculara da yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sırbistan'ın Partizan Kulübü'nün altyapısında yetişen, serbest statüde bulunan 2004 doğumlu forvet Ensar Brahic amatör sözleşme imzalanarak Akademimize katıldı.

Futbolcu bu sezon itibariyle U19 Takımımızın formasını giyecek.

Ensar Brahic'e Fenerbahçe Futbol Akademi'ye hoş geldin diyor; başarılar diliyoruz."

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