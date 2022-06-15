Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanıyor. Süper Lig'i ikinci sıradan tamamlayan sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasına 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazandı. Gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynamak zorunda olan Fenerbahçe'de ilk engel yapılan kura çekimi sonrası Dinamo Kiev oldu. Sarı-lacivertlilerin, Ukrayna ekibini elemesi durumunda bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte o takımlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 13:57
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin rakibi netlik kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Çekilişe 'lig yolu'ndan katılan Fenerbahçe, Ukrayna Ligi ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

İlk maç 19-20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Rövanş ise 26-27 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de gerçekleşecek.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

TEKNİK DİREKTÖRLERİ LUCESCU!
Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevini Türk sporseverlerin de yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu yapıyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, gruplara kalabilmeyi hedefliyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Bir süredir Süper Lig şampiyonluğundan uzak kalan Kanarya, Devler Ligi sahnesinin de hasretini çekiyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Dev turnuvanın hem maddi gelirinden hem de oyuncu reklamından mahrum kalmak istemeyen Kanarya, hummalı bir çalışma yürütüyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynamak zorunda olan Fenerbahçe, yeni sezonu erken açtı.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Transferde de elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaştı.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Bir an önce kadroya son şeklini vermek isteyen Fenerbahçe, transfer hamlelerini üst üste yapacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk engel Dinamo Kiev oldu.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Fenerbahçe, Ukrayna ekibini geçebilmeyi başarması durumunda rakiplerini beklemeye başlayacak.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Sarı-lacivertlilerin rakibini elemesi durumunda bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

İşte o takımlar...

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Monaco

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Sturm Graz

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