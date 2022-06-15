İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri! Dinamo Kiev'i elerse...

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan kura çekiminin ardından sarı-lacivertlilerin rakibi netlik kazandı.
Çekilişe 'lig yolu'ndan katılan Fenerbahçe, Ukrayna Ligi ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti.
İlk maç 19-20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.
Rövanş ise 26-27 Temmuz'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de gerçekleşecek.
TEKNİK DİREKTÖRLERİ LUCESCU!
Dinamo Kiev'de teknik direktörlük görevini Türk sporseverlerin de yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu yapıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, gruplara kalabilmeyi hedefliyor.
Bir süredir Süper Lig şampiyonluğundan uzak kalan Kanarya, Devler Ligi sahnesinin de hasretini çekiyor.
Dev turnuvanın hem maddi gelirinden hem de oyuncu reklamından mahrum kalmak istemeyen Kanarya, hummalı bir çalışma yürütüyor.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için 3 ön eleme oynamak zorunda olan Fenerbahçe, yeni sezonu erken açtı.
Transferde de elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Bir an önce kadroya son şeklini vermek isteyen Fenerbahçe, transfer hamlelerini üst üste yapacak.
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için ilk engel Dinamo Kiev oldu.
Fenerbahçe, Ukrayna ekibini geçebilmeyi başarması durumunda rakiplerini beklemeye başlayacak.
Sarı-lacivertlilerin rakibini elemesi durumunda bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Union Sg
Midtjylland/AEK Larnaca