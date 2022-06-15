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Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası esmeye başladı. Yeni sezon öncesi ilk antrenmanını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Lincoln Henrique de idmanda yer aldı. Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus çalışma öncesi oyuncularıyla toplantı yaptı. Futbolculara ekibini tanıtan deneyimli hoca, motivasyon konuşması yaptı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:31 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 17:35
Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açtı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanı teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN ANTRENMANDA YOK!
Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

YENİ TRANSFER İDMANDA!
Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique ayağının tozuyla sarı-lacivertlilerin antrenmanına katıldı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Geçen sezonu Beerschot'a kiralık geçiren Mauricio Lemos da ilk antrenmanda hazır bulundu.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Geçtiğimiz sezonu Midtjylland'da kiralık olarak tamamlayan Max Meyer de antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Çalışmaya milli takımlarında bulunan oyuncular ve izinli olan futbolcular katılmadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Sakatlık ve tedavi süreçleri devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo antrenmanda bulunmadı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Salonda ısınma yapan ve ardında düz koşu yapan futbolcular, idmanın basına açık bölümünde ise yoyo testinden geçti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Portekizli çalıştırıcı idman öncesi gerçekleştirdiği toplantıda oyuncuları motive etti.

İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Adaptasyonun önemine değinen Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti.

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.

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