Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası! Oyuncularına böyle seslendi

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açtı.
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacağı için sezonu erken açtı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanı teknik direktör Jorge Jesus önderliğinde gerçekleştirdi.
MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN ANTRENMANDA YOK!
Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almadı.
YENİ TRANSFER İDMANDA!
Fenerbahçe'nin Portekiz Ligi ekibi Santa Clara'dan kadrosuna kattığı Lincoln Henrique ayağının tozuyla sarı-lacivertlilerin antrenmanına katıldı.
Geçen sezonu Beerschot'a kiralık geçiren Mauricio Lemos da ilk antrenmanda hazır bulundu.
Geçtiğimiz sezonu Midtjylland'da kiralık olarak tamamlayan Max Meyer de antrenmanda yer almadı.
Çalışmaya milli takımlarında bulunan oyuncular ve izinli olan futbolcular katılmadı.
Sakatlık ve tedavi süreçleri devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo antrenmanda bulunmadı.
Her iki oyuncunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
Salonda ısınma yapan ve ardında düz koşu yapan futbolcular, idmanın basına açık bölümünde ise yoyo testinden geçti.
Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı.
Mehmet Aurelio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti.
Portekizli çalıştırıcı idman öncesi gerçekleştirdiği toplantıda oyuncuları motive etti.
İşte o sözler...
Adaptasyonun önemine değinen Jorge Jesus, "Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız" ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti.
Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.