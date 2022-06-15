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FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertlilerin yıldızları için de teklifler gelmeye devam ediyor. Uluslar Ligi'nde 4 golle yıldızlaşan Serdar Dursun için sürpriz bir takım devreye girdi. İşte Jorge Jesus'un milli golcü ile ilgili kararı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 20:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla alkışlanan sonrasında ise gollerine Milli Takım'da devam eden tecrübeli oyuncu Bundesliga ekiplerinin takibinde…

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE

A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

BEDAVAYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Darmstadt'tan bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

30 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR

Almanya altyapısı olan Serdar Dursun, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların da formasını giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Tecrübeli golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

4 GOLLE YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar Dursun yaklaşık 1 yıl sonra değerini 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Serdar Dursun Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarında attığı 4 golle yıldızlaştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI

Burak Yılmaz'ın Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play off karşılaşmasının ardından milli takımın yeni golcüsünün kim olacağı büyük bir merakla beklenirken, ay-yıldızlı formayı oldukça geç giyen ancak gollerini arka arkaya atan Serdar Dursun oldukça önemli bir başarıya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Serdar istatistiklere göre Uluslar Ligi'nin en iyi golcüsü oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncuların dakika başına gol ortalamaları incelendiğinde, 160 dakikada dört gol atan Serdar aldığı süreyi en iyi değerlendiren isim oldu.

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