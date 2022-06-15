FENERBAHÇE HABERLERİ: Serdar Dursun'a sürpriz talip! Jorge Jesus kararını verdi

Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı.
Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri çeken yıldız golcü, yeniden Alman Ligi ekiplerinin radarına girmeyi başardı.
Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu performansla alkışlanan sonrasında ise gollerine Milli Takım'da devam eden tecrübeli oyuncu Bundesliga ekiplerinin takibinde…
BUNDESLIGA EKİBİ DEVREDE
A Milli Takım formasıyla 8 maçta 7 gole imza atan Serdar Dursun'u Bendesliga ekiplerinden Augsburg'un ilgisinin olduğu belirtildi.
Ayrıca 2. Lig ekibi Nürnberg'in de Serdar Dursun için harekete geçtiği öğrenildi.
JESUS BIRAKMAK İSTEMİYOR
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un tecrübeli oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve onu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı.
Sarı-Lacivertli Yönetimin de gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi.
BEDAVAYA GELMİŞTİ
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında Alman ekibi Darmstadt'tan bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Serdar Dursun, kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.
30 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 32 karşılaşmada 15 gole imza atarak dikkatleri çekti.
SÖZLEŞMESİ 2024'E KADAR
Almanya altyapısı olan Serdar Dursun, Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Karagümrük gibi takımların da formasını giydi.
Tecrübeli golcünün sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
4 GOLLE YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 2 milyon Euro piyasa değeri olan Serdar Dursun yaklaşık 1 yıl sonra değerini 3.5 milyon Euro'ya kadar yükseltti.
Serdar Dursun Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg maçlarında attığı 4 golle yıldızlaştı.
YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Burak Yılmaz'ın Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play off karşılaşmasının ardından milli takımın yeni golcüsünün kim olacağı büyük bir merakla beklenirken, ay-yıldızlı formayı oldukça geç giyen ancak gollerini arka arkaya atan Serdar Dursun oldukça önemli bir başarıya imza attı.
Serdar istatistiklere göre Uluslar Ligi'nin en iyi golcüsü oldu.
Uluslar Ligi'nde en az 90 dakika süre alan oyuncuların dakika başına gol ortalamaları incelendiğinde, 160 dakikada dört gol atan Serdar aldığı süreyi en iyi değerlendiren isim oldu.
Ortalama her 40 dakikada bir gol atan Serdar, bu istatistiğiyle Karim Benzema ve Robert Lewandowski gibi yıldızları geride bıraktı.