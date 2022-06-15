Haberler Fenerbahçe Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe, ilk maçını deplasmanda oynayacak. Jorge Jesus yönetiminde 3 kulvarda başarı hedefleyen Fenerbahçe, kazanırsa 3. ön eleme turuna yükselecek. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:00
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 19-20 Temmuz, rövan maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.

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