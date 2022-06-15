UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın oynanacağı tarih, yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak? İlk maç ve rövanş maçı ne zaman?

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç, Rusya ile olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı ise İstanbul'da oynanacak. İlk maç 19-20 Temmuz, rövan maçı ise 26-27 Temmuz'da oynanacak.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçları Exxen platformunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE DINAMO KIEV'İ ELERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ!

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'i yenerse Monaco, Midtjylland / AEK maçının galibi, Sturm Graz ya da Union Saint Gillo'dan biri ile eşleşecek.