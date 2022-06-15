Bruma da tamam

Teknik direktör konusunu Jorge Jesus'la çözümleyen Fenerbahçe, transfere de hızlı girdi... 'Yeni Alex' olarak nitelendirilen Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, kanadını da Bruma ile güçlendirdi. Kanarya, Galatasaray'ın eski oyuncusu Bruma'yı kiralama konusunda PSV ile anlaşma sağladığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın (Bruma) kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir."

BUGÜN İSTANBUL'DA

Jorge Jesus'un vatandaşı olan 27 yaşındaki Gine-Bissau asıllı yıldız, bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak. Son 2 sezonunu PSV'de geçiren Bruma'ya son olarak Brezilya'dan teklif olduğu belirtilmişti. Portekizli oyuncuya Botafogo'nun talip olduğu ancak Bruma'nın maaş beklentisinin Brezilya ekibine fazla gelmesi nedeniyle transferin zora girdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Bruma, geçen sezon 46 resmi maça çıkarken 10 gol ve 4 asistlik bir performans sergilemişti. Portekizli 27 yaşındaki futbolcu, 2013'te Sporting'ten G.Saray'a 13 milyon euro'ya transfer olmuş ve 2017'de 15 milyon euro'ya Leipzig'e gönderilmişti.