Haberler Fenerbahçe Bir futbol sihirbazı

Bir futbol sihirbazı

Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Lincoln Henrique birçok Brezilyalı gibi tam bir futbol sanatçısı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 06:50
Bir futbol sihirbazı
Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Lincoln Henrique birçok Brezilyalı gibi tam bir futbol sanatçısı. Daha küçük bir çocukken topla becerisi sayesinde yaşadığı kötü mahallenin şanslı çocuklarından biriydi. Çünkü yetenekliler futbolcu, yeteneksizler ise çete üyesi oluyordu. Lincoln 13 yaşında kadar Brezilya Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydi. Gremio'da oynarken 16'sındaki bu delikanlı için efsane teknik adam Felipe Scolari "O bizim kara elmasımız" derdi. Guardian da Kanarya'nın yeni transferini 'Geleceğe damga vuracak 50 yıldız adayı" arasında gösterdi. Rizespor formasıyla yolu Türkiye'den de geçen 23 yaşındaki yıldız, henüz gösteremediği süper yeteneklerini sarı-lacivertliler ile sergilemek istiyor.
DİĞER
Dünyaca ünlü pop yıldızı Justin Bieber’ın yüz felcinin nedeni ortaya çıktı!
Şevval Şahin şaşırttı! Herkes Burak Ateş'le beklerken Murat Kazancıoğlu ile yakalandı! Şeyma Subaşı detayı ise dikkat çekti
Özbek'ten transfer bombası! Dünya yıldızı Cimbom'a
Weghorst'ta kader günü! Beşiktaş'a cevabı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'ye 2. Henrique yolda! Jesus'un eski öğrencisi...
Fenerbahçe'de Kim şoku! Menajerinden flaş hamle
Gram altın kaç TL? İşte altında son durum
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bruma da tamam Bruma da tamam 01:40
Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de 00:53
Macar istilası! Macar istilası! 00:51
Dört dörtlük performans Dört dörtlük performans 00:49
Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de Resmen açıklandı! G.Saray'ın eski yıldızı F.Bahçe'de 00:34
Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Takımımla gurur duyuyorum" Kuntz'dan galibiyet sözleri! "Takımımla gurur duyuyorum" 00:25
Daha Eski
F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızın peşinde! F.Bahçe eski G.Saraylı yıldızın peşinde! 00:24
Miller doludizgin! Miller doludizgin! 00:18
Beşiktaş'ın yeni transfer İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni transfer İstanbul'da! 00:18
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon... VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o pozisyon... 00:17
Ümit Milliler mağlubiyetle tamamladı! Ümit Milliler mağlubiyetle tamamladı! 00:17
Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam 00:17