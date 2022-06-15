Bir futbol sihirbazı

Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Lincoln Henrique birçok Brezilyalı gibi tam bir futbol sanatçısı. Daha küçük bir çocukken topla becerisi sayesinde yaşadığı kötü mahallenin şanslı çocuklarından biriydi. Çünkü yetenekliler futbolcu, yeteneksizler ise çete üyesi oluyordu. Lincoln 13 yaşında kadar Brezilya Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydi. Gremio'da oynarken 16'sındaki bu delikanlı için efsane teknik adam Felipe Scolari "O bizim kara elmasımız" derdi. Guardian da Kanarya'nın yeni transferini 'Geleceğe damga vuracak 50 yıldız adayı" arasında gösterdi. Rizespor formasıyla yolu Türkiye'den de geçen 23 yaşındaki yıldız, henüz gösteremediği süper yeteneklerini sarı-lacivertliler ile sergilemek istiyor.