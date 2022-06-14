Haberler Fenerbahçe Ümit Özdağ’a tepki!

Ümit Özdağ’a tepki!

Fenerbahçe, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik 'Luiz Gustavo'lu paylaşımına tepki gösterdi: "Sözleşmesi devam eden, 3 yıldır formamıza saygıyla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir."

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
Ümit Özdağ’a tepki!
Fenerbahçe, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sığınmacılara yönelik 'Luiz Gustavo'lu paylaşımına tepki gösterdi: "Sözleşmesi devam eden, 3 yıldır formamıza saygıyla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir."
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