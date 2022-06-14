TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Son zamanlarda transferde yaptığı başarılı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den bir hamle daha geliyor.
Son zamanlarda transferde yaptığı başarılı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den bir hamle daha geliyor.
Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının %50'sine imza atan sarı-lacivertliler listeye bir isim daha eklemeye hazırlanıyor.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'de yeni bir bonservis rekoru kırılacak.
İşte Süper Lig'de gerçekleşen en pahalı transferlerin listesi ve Fenerbahçeli yıldızdan gelecek rakam...
16- Josef de Souza 12 milyon euro
15- Jay Jay Okocha 12.4 milyon euro
2- Cenk Tosun 22.5 milyon euro
1- MIN-JAE 23 MİLYON EURO'YA NAPOLI'YE!
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olmaya hazırlanıyor.
Transferde ısrarcı olan Napoli'nin transferi 23 milyon euro'ya bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Taraflar arasında anlaşmanın sağlanması durumunda Kim Min-Jae, Süper Lig tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle satılan oyuncu rekorunu kırmış olacak.