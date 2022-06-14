Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporuna göre hamlelerini yapan sarı-lacivertlilerde, takımın iskeleti korunmak istenirken astronomik teklifler gelmesi durumunda satışa izin verilecek. Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan Kanarya'da yıldız futbolcunun transferiyle bonservis rekoru kırılacak. Satışın gerçekleşmesiyle birlikte yıldız isim Süper Lig tarihine geçecek. Öyle ki başarılı oyuncunun adresi bile belli oldu. İşte Süper Lig'de şimdiye kadar yapılan en yüksek bonservis bedelli transferler ve Fenerbahçe'nin kasasına girecek rakam...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 15:16
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Son zamanlarda transferde yaptığı başarılı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'den bir hamle daha geliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Türkiye'de yapılan en pahalı 14 futbolcu satışının %50'sine imza atan sarı-lacivertliler listeye bir isim daha eklemeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Transferin gerçekleşmesi durumunda Süper Lig'de yeni bir bonservis rekoru kırılacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

İşte Süper Lig'de gerçekleşen en pahalı transferlerin listesi ve Fenerbahçeli yıldızdan gelecek rakam...


TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

16- Josef de Souza 12 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

15- Jay Jay Okocha 12.4 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

14- Simon Kjaer 12.5 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

13- Demba Ba 13 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

12- Arda Turan 13 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

11- Cengiz Ünder 14.2 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

10- Bruma 14.2 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

9- Moussa Sow 16 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

8- Eljif Elmas 16 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

7- Badou Ndiaye 16 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

6- Yusuf Yazıcı 17.5 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

5- Vedat Muriqi 20 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

4- Elvir Baliç 21 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

3- Alexander Sörloth 22 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

2- Cenk Tosun 22.5 milyon euro

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

1- MIN-JAE 23 MİLYON EURO'YA NAPOLI'YE!
Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız tarihe geçiyor! Rekor bedelle ayrılık...

Transferde ısrarcı olan Napoli'nin transferi 23 milyon euro'ya bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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