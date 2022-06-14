Lincoln Henrique Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."



Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADA HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Lincoln Henrique transferi sonrası "Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." dedi.

Brezilyalı futbolcu ayrıca "Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe2yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor. Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık, bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası kendine bağlı. Umarım Mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz." dedi.

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