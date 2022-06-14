Haberler Fenerbahçe Lincoln Henrique Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı

Lincoln Henrique Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Sarı-lacivertliler, Portekiz Ligi ekiplerinden Santa Clara takımından 23 yaşındaki oyuncu Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Lincoln Henrique!" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 16:58 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 17:12
Lincoln Henrique Fenerbahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 sezonlarında Fenerbahçemizin formasını giyecek olan Lincoln Henrique'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki hazır bulundu.

Lincoln Henrique'ye 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

"SAHADA HER ŞEYİ YAPACAĞIM"
Lincoln Henrique transferi sonrası "Çok mutluyum, Türkiye'nin en büyük kulübü. Bu fırsat bana geldiği için çok mutluyum. Türkiye'ye döndüm ve Süper Lig'de oynayacağım. Kulübün hedeflerine ulaşması için gerekeni yapacağım." dedi.

Brezilyalı futbolcu ayrıca "Taraftarın ilgisinden çok memnunum. Sahada onlar için her şeyi yapacağım. Güzel bir sezon olacak. İnşallah bütün hedeflerimizi kazanırız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ise "Jorge Jesus'a çok teşekkür ederim. Biz daha kendisine hiç konuşmamıştık. O sırada Türkiye'de tatilde olduğunu öğrendik. Bu güzel bir şey. Türkiye'yi Fenerbahçe2yi biliyor. 8 yıllık şampiyonluk hasretimizi biliyor. Uzun zamandır Brezilya kültürüne hasret kaldık, bu imzayı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonrası kendine bağlı. Umarım Mayıs ayında şampiyonluk hikayemizi konuşuruz." dedi.

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