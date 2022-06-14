Hoş geldin Lincoln

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Kulübü Santa Clara ve kendisiyle anlaşma sağlanan Lincoln Henrique, eşiyle birlikte dün Portekiz'den İstanbul'a geldi. Brezilyalı on numara ile son görüşmenin ardından sözleşme imzalanacak. On numara, forvet arkası ve merkez orta saha oynayabilen Lincoln istenirse sol kanatta da görev yapabiliyor. Oyunu çift yönüyle de oynayabilen genç yıldız, tekniği ve etkili ara+kilit paslarıyla dikkat çekiyor. Duran toplarda da oldukça başarılı bir isim.

BRUNO HENRIQUE SIRADA

Solak oyuncu, 2017- 18 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giymişti. 20 maçta 3 gol, 2 asist ile Karadeniz ekibinin, Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu... Fenerbahçe'nin Bruno Henrique için de temasları sürdürdüğü belirtildi. Benfica'dan Everton için 12 milyon euro'ya kadar çıkan Flamengo'nun bu transferin gerçekleşmesi durumunda Bruno Henrique'nin Fenerbahçe'ye satışına onay vereceği ifade edildi. Jesus'un eski öğrencisi olan 31 yaşındaki Bruno, iki kanatta görev yapabiliyor.

BREZİLYA U17'DE KAPTANDI

Brezilya U17 Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Linclon, 4 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncu, sambacılarda kaptanlık pazubandını da taşıdı.

LINCOLN HENRIQUE KİMDİR?

7 Kasım 1998'de Brezilya'da dünyaya geldi. Futbola Gremio'nun altyapısında başladı, 2015'te profesyonel oldu. 2017'de Rizespor'a kiralandı, 2018/19'u America-MG'de kiralık geçirdi. 2019/20'de Santa Clara'ya gönderilen 1.78 boyundaki 10 numara, geçtiğimiz sezon 7 gol ve 10 asist ile dikkatleri çekti.