Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi bitirdi.
Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun, 'cazip bir teklif aldıklarını' söylemişti.
Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.
Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi bitirdi.
Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun, 'cazip bir teklif aldıklarını' söylemişti.
F.Bahçe, Lincoln için 3,5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Portekiz ekibine bir oyuncuyu kiralık gönderecek.
Dört yıllık sözleşme imzalanacak Lincoln'e de yıllık 700 bin avro ödenecek.
Dört yıllık sözleşme imzalanacak Lincoln'e de yıllık 700 bin avro ödenecek.
FERNANDES KIYASLAMASI
Portekiz'de oynadığı mevki itibarıyla Manuel Fernandes ile karşılaştırılan oyuncu, büyük potansiyeli olan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan birisi olarak tanımlanıyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, scout ekiplerinin raporuna göre Lincoln hızlı düşünen, topla çabuk alan kateden ve oyunu iyi yönlendiren bir oyuncu olarak gösteriliyor.
Ancak defansif özelliklerinin zayıflığı, ikili mücadelelerdeki fiziki yetersizliği ve temposuz oyundaki etkisizliğiyle de olumsuz yanları sıralanıyor.
LINCOLN KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan Brezilyalı futbolcu, 1998 yılında doğdu. Futbol hayatına 2007 yılında Grêmio alt yapısında başladı.
2015 yılında aynı kulüpte profeyonel futbol kariyeri başladı. 2017 yılında Çaykur Rizespor'da, 2018 yIlında América Mineiro'da kiralık olarak oynadı. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer oldu.
JESUS DOKUNUŞU
F.Bahçe'de Jorge Jesus'un isteğiyle tesislerin duvarlarındaki resimler, toplantı odalarının koltukları, hatta fitness odasındaki makinelerin konumu bile yenilendi.
Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.
Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.
Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.