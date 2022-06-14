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Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, Santa Clara'da Lincoln'ü transfer ederken, oyuncu İstanbul'a geldi ve artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Bununla berbaer Lincoln için, scoutların da görüşleri belli oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln'e dair önemli analizler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 11:03
Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Fenerbahçe, Jorge Jesus döneminin ilk transferini gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Sarı lacivertliler, Portekiz ekibi Santa Clara'dan Lincoln Henrique'yi bitirdi.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Kulübün Türk başkanı İsmail Uzun, 'cazip bir teklif aldıklarını' söylemişti.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

F.Bahçe, Lincoln için 3,5 milyon avro bonservis bedelinin yanı sıra Portekiz ekibine bir oyuncuyu kiralık gönderecek.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Dört yıllık sözleşme imzalanacak Lincoln'e de yıllık 700 bin avro ödenecek.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Dört yıllık sözleşme imzalanacak Lincoln'e de yıllık 700 bin avro ödenecek.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

FERNANDES KIYASLAMASI
Portekiz'de oynadığı mevki itibarıyla Manuel Fernandes ile karşılaştırılan oyuncu, büyük potansiyeli olan ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan birisi olarak tanımlanıyor.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, scout ekiplerinin raporuna göre Lincoln hızlı düşünen, topla çabuk alan kateden ve oyunu iyi yönlendiren bir oyuncu olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Ancak defansif özelliklerinin zayıflığı, ikili mücadelelerdeki fiziki yetersizliği ve temposuz oyundaki etkisizliğiyle de olumsuz yanları sıralanıyor.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

LINCOLN KİMDİR?
Tam adı Lincoln Henrique Oliveira dos Santos olan Brezilyalı futbolcu, 1998 yılında doğdu. Futbol hayatına 2007 yılında Grêmio alt yapısında başladı.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

2015 yılında aynı kulüpte profeyonel futbol kariyeri başladı. 2017 yılında Çaykur Rizespor'da, 2018 yIlında América Mineiro'da kiralık olarak oynadı. 2019 yılında Santa Clara'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

JESUS DOKUNUŞU
F.Bahçe'de Jorge Jesus'un isteğiyle tesislerin duvarlarındaki resimler, toplantı odalarının koltukları, hatta fitness odasındaki makinelerin konumu bile yenilendi.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Lincoln için kötü senaryo! Tekniği iyi ama...

Beş yıldızlı logo ve 28 kupalı tema dikkati çekerken, önümüzdeki sezonun şampiyonluk kupasının resmi için duvarda yer ayrıldı.

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