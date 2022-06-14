Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe transfer haberi: Sarı-lacivertli takımın geçtiğimiz sezon başından Çin'den transfer ettiği Kim Min Jae, gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Güney Koreli defans oyuncusunun gelen transfer teklifleri sonrasında kafasının karıştığı ifade edilmişti. Yıldız futbolcu ile ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Premier Lig ekibinin GÜney Koreli futbolcu için teklif ettiği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 19:40
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Diego Rossi, Crespo ve Attila Szalai gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Bu isimlerden öne çıkan isim Güney Koreli stoper Kim Min-Jae oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yıldız futbolcu için birçok Avrupa kulübü devrede...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Kore basınında yıldız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin devrede olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Haberde, İngiliz ekibinin 23 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

JORGE JESUS TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!

Yönetim ve teknik direktör Jorge Jesus, 23 yaşındaki Güney Koreli stoperin takımda kalmasını istiyor..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Ancak başkan Ali Koç son konuşmasında "Kim'i burada tutmak zor. Teklifler var inşallah hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız" demişti..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe yönetimi, Kim Min-Jae'nin kararını bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

MIN-JAE'NİN AKLI KARIŞTI!

Fenerbahçe onu takımda tutmak istiyor ancak İtalya'dan gelen teklifler yıldız futbolcunun aklını karıştırdı..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

1 SENE DAHA KAL

Başkan Ali Koç'un kısa süre içinde Kim Min- Jae ile bir görüşme yapacağı kaydedildi..

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Koç'un bu buluşmada, Güney Koreli stopere "Hedeflerin olduğunu biliyorum. Bunlara engel olmayacağım. 1 sene daha bizimle kal. Şampiyonluk kupasını kaldır, o şekilde git" diyeceği öğrenildi. Taraftarlar da Kim Min-Jae'nin sosyal medya hesaplarına mesajlar yağdırarak kalmasını istediler.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Bu sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen başarılı savunmacı 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae'nin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Kim Min-Jae, Kore Milli Takımı'yla 40 karşılaşmada görev aldı ve 3 gollük katkı verdi.

DİĞER
Son Dakika | Yavuz Bingöl’ü kahreden haber! Yavuz Bingöl’ün halk ozanı annesi Şahsenem Bacı hayatını kaybetti!
Bunu da duyduk! Esra Erol’da akılamaz olay: “Karım evli bir adamla davullu zurnalı düğün yaptı!”
Özbek bombaları patlatıyor!
Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor
Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı
Sınavdan önce hangi dualar okunur, zihin açıklığı için okunan dualar nedir?
YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Haziran enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Temmuz zammında son gelişmeler!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam 19:40
Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor Yer yerinden oynayacak! Jesus City'nin yıldızını istiyor 18:49
Danimarka - Türkiye | CANLI Danimarka - Türkiye | CANLI 18:19
Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi Galatasaray'da devir teslim töreni gerçekleştirildi 18:07
Bakasetas için dünya devi devrede Bakasetas için dünya devi devrede 18:04
A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! A Milli Takım'ın ilk 11'i belli oldu! 17:43
Daha Eski
Serena Williams tenisseverleri heyecanlandırdı Serena Williams tenisseverleri heyecanlandırdı 17:16
Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı Lincoln F.Bahçe'de! Sözleşme detayları açıklandı 16:58
Galatsaray'da Hagi sesleri! "Can atıyorum" Galatsaray'da Hagi sesleri! "Can atıyorum" 16:51
Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! Sahada saldırıya uğrayan hakem hayatını kaybetti! 16:37
Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! Matic'in yeni takımı resmen açıklandı! 16:25
Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? Danimarka - Türkiye maçı saat kaçta? 16:16