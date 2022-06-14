FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek..
Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla start verecek..
Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde mevcut oyuncuların son durumu da büyük önem taşıyor.
Yeni yapılacak takviyelere kaynak yaratmayı amaçlayan yönetim, değerini bulan oyuncuların satışına onay verecek.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae, Diego Rossi, Crespo ve Attila Szalai gibi isimler transferin gözdesi konumunda bulunuyor.
Bu isimlerden öne çıkan isim Güney Koreli stoper Kim Min-Jae oldu.
Yıldız futbolcu için birçok Avrupa kulübü devrede...
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Kore basınında yıldız futbolcu için İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin devrede olduğu iddia edildi.
Haberde, İngiliz ekibinin 23 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
JORGE JESUS TAKIMDA TUTMAK İSTİYOR!
Yönetim ve teknik direktör Jorge Jesus, 23 yaşındaki Güney Koreli stoperin takımda kalmasını istiyor..
Ancak başkan Ali Koç son konuşmasında "Kim'i burada tutmak zor. Teklifler var inşallah hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız" demişti..
Fenerbahçe yönetimi, Kim Min-Jae'nin kararını bekliyor.
MIN-JAE'NİN AKLI KARIŞTI!
Fenerbahçe onu takımda tutmak istiyor ancak İtalya'dan gelen teklifler yıldız futbolcunun aklını karıştırdı..
1 SENE DAHA KAL
Başkan Ali Koç'un kısa süre içinde Kim Min- Jae ile bir görüşme yapacağı kaydedildi..
Koç'un bu buluşmada, Güney Koreli stopere "Hedeflerin olduğunu biliyorum. Bunlara engel olmayacağım. 1 sene daha bizimle kal. Şampiyonluk kupasını kaldır, o şekilde git" diyeceği öğrenildi. Taraftarlar da Kim Min-Jae'nin sosyal medya hesaplarına mesajlar yağdırarak kalmasını istediler.
Bu sezon Fenerbahçe'de 40 resmi maçta forma giyen başarılı savunmacı 1 gol kaydetti. Kim Min-Jae'nin sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Kim Min-Jae, Kore Milli Takımı'yla 40 karşılaşmada görev aldı ve 3 gollük katkı verdi.