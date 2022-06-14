FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kim Min-Jae piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Koç'un bu buluşmada, Güney Koreli stopere "Hedeflerin olduğunu biliyorum. Bunlara engel olmayacağım. 1 sene daha bizimle kal. Şampiyonluk kupasını kaldır, o şekilde git" diyeceği öğrenildi. Taraftarlar da Kim Min-Jae'nin sosyal medya hesaplarına mesajlar yağdırarak kalmasını istediler.