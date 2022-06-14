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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı lacivertli yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un talimlatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Önemli hamleler yapması beklenen Kanarya, uçakları bir bir indirecek. İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan 3 isim...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Sarı-lacivertliler Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler 3 isim için girişimlerini sıklaştırdı!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

HALİL HAMLESİ

Fenerbahçe'nin yerli oyuncu listesindeki Halil Akbunar için de resmi girişimlere başladığı bildirildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Süper Lig'den düşen Göztepe'nin başarılı futbolcusu için İzmir ekibiyle ilk görüşme yapıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

28 yaşındaki Akbunar, iki kanatta da forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Tecrübeli futbolcu, Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon ligde 4 gol+7 asist üretti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Toplamda ise 310 maçta 49 gol+52 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

NAVARRO ÖNERİLDİ

Forvet arayan Fenerbahçe'ye Palmeiras'tan Rafael Navarro teklif edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

22 yaşındaki golcü, sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Ocak ayında bedelsiz olarak Palmeiras'a giden Navarro, Brezilya Ligi'nde henüz golle buluşamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Libertadores Kupası'nda ise 6 maçta 7 gol kaydetti. Genç golcü için son kararı Jesus verecek...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Kanarya'nın listesinin başında Erison'un olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

MARCELO REDDETMEDİ

Brezilyalı sol bek Marcelo, 15 yılını geçirdiği Real'e veda etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Bernabeu'daki törende duygusal anlar yaşayan oyuncu, "Emekli olmayı düşünmüyorum. Hala üst seviyede oynayabilirim" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

"Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım" yanıtını veren yıldız için İspanyol basını, "Katar, BAE ve Türkiye'den teklif var. Favori Türkiye" dedi.

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