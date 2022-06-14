FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan üçlü transfer hamlesi!

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler Jorge Jesus önderliğinde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek istiyor.
Bu bağlamda transfer çalışmalarına hız veren sarı-lacivertliler 3 isim için girişimlerini sıklaştırdı!
HALİL HAMLESİ
Fenerbahçe'nin yerli oyuncu listesindeki Halil Akbunar için de resmi girişimlere başladığı bildirildi.
Süper Lig'den düşen Göztepe'nin başarılı futbolcusu için İzmir ekibiyle ilk görüşme yapıldı.
28 yaşındaki Akbunar, iki kanatta da forma giyebiliyor.
Tecrübeli futbolcu, Göztepe formasıyla geçtiğimiz sezon ligde 4 gol+7 asist üretti.
Toplamda ise 310 maçta 49 gol+52 asistlik performans sergiledi.
NAVARRO ÖNERİLDİ
Forvet arayan Fenerbahçe'ye Palmeiras'tan Rafael Navarro teklif edildi.
22 yaşındaki golcü, sezon başında Trabzonspor'un da gündemine gelmişti.
Ocak ayında bedelsiz olarak Palmeiras'a giden Navarro, Brezilya Ligi'nde henüz golle buluşamadı.
Libertadores Kupası'nda ise 6 maçta 7 gol kaydetti. Genç golcü için son kararı Jesus verecek...
Kanarya'nın listesinin başında Erison'un olduğu belirtildi.
MARCELO REDDETMEDİ
Brezilyalı sol bek Marcelo, 15 yılını geçirdiği Real'e veda etti.
Bernabeu'daki törende duygusal anlar yaşayan oyuncu, "Emekli olmayı düşünmüyorum. Hala üst seviyede oynayabilirim" dedi.
"Türkiye'de mi oynayacaksın?" sorusuna, "Bilmiyorum. Karar verdiğimde belki Instagram'da açıklarım" yanıtını veren yıldız için İspanyol basını, "Katar, BAE ve Türkiye'den teklif var. Favori Türkiye" dedi.