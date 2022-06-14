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FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transferde de hareketli saatler yaşıyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yalçın, 4 büyüklerle ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme alırken Fenerbahçe'nin anlaştığı o ismi duyurdu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 08:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

HAKKI YALÇIN - MAHSUBEN!

Bir kulüpte yönetici olsam, bana "ilk olarak kimi transfer etmek istersin?" diye sorsalar, hiç düşünmeden "Konyasporlu Abdülkerim Bardakcı" derim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Transfer ihtirasına yenik düşmektense, böyle bir değere sahip olmanın bedelini birilerini elden çıkarmakla öderim.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Fenerbahçe'nin bu delikanlıyla anlaştığını duydum. Öznesi şampiyonluk hedefi Şampiyonlar Ligi olan bir takımın fahiş fiyatlarla giriştiği savaştan nasıl bir sonuçla çıkacağının anonsunu da duydum sanki.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Bazı transferler kendini güçlendirmek kadar, rakibin güçlenmesine de izin vermemektir gerçeğine mahsuben!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Trabzonspor'da transferin nasıl bir şekil alacağını herkes merakla bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında ciddi rakiplerle mücadele edecek olan bir takımın, 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu yeterli sayar gibi bir duruşu var. Ya da sessizliğin fırtınası!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Altyapıdan gelen gençlerin varlığını inkar edemeyiz ama savunması kesinlikle 3 sağlam adam isteyen, forvette çabuk bir santrfor ihtiyacı ayan beyan dışa vuran bir takımın büyük düşünmesi zorunludur.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Yetersiz kalınan durumlarda hayaller süslenirken acı gerçeklerin de seslenmesine mahsuben!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasından elde edilen gelirle, Beşiktaş'ın transfer bütçesinin "zenginleştiğini" düşünmek, gençlik üretiminin ne kadar değerli olduğunun kanıtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

"Peki, Rıdvan'ın yerine konulacak olanlar o yeri doldurabilecek mi?" sorusunun cevabını Beşiktaşlı yöneticiler bilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Altaylı Kazımcan'a bile 2 milyon bonservis bedeli istenirken, transfer borsasında gelenler çabuk gider. Transferde etiketli misafir oyunculara değil savaşçı ruhu ilke edinmiş isimlere ihtiyaç vardır.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

O yüzden bonserviste zengin olanların sahadaki yoksul duruşlarını da işaret etmeliyiz. Şampiyonluktan çıkan emekçilerin bile geçtiğimiz sezon "patron havasına" bürünmesine mahsuben.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Başkanına nihayet kavuştu ama en sıkıntılı kulüplerden biri Galatasaray. Geçen sezon kümede kalmak gibi bir gerçeğin kalbi atarken, yeni sezonda en değerli oyuncular kiralık verilen Aslan'lar. Yunus Akgün ve Emre Akbaba.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Galatasaray'daki "derin devleti" temsil eden güçlere el açılırsa yandığının resmidir. Torrent'in bile kalıp kalmayacağı belli değilken, soru işaretlerinin çengeline asılan gerçeklere mahsuben.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Eldeki yabancıların içinde "ıskartaya" ayrılması zorunlu olanlar çokken takımı yaşlı olmaktan çıkaracak cesaret mevcut olacak mı?

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Milli Takım'ın Avrupa'daki yolculuğuna bakıyorum da Kuntz'un verdiklerinin karşılığını aldığını görüyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Meseleyi "aman canım C grubu" diye küçümseyenler var ama bu takımın A grubundaki takımlarla benzeştiği sahneleri de kimse inkar etmesin.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Hakkı Yalçın Fenerbahçe'nin transferini açıkladı!

Zamanın harcında Dünya Kupası'na katılamamanın borcunu ödeyecek bir Milli Takım gerçeğine mahsuben Kuntz'a övgülerimizi yollayalım

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