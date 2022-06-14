F.Bahçe resmen açıkladı

Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir" denildi.

3.5 MİLYON EURO+%15!..

Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Lincoln için Santa Clara'ya 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Oyuncunun bir başka kulübe satılması halinde bonservis gelirinin yüzde 15'i de Portekiz ekibine verilecek. Ayrıca Fenerbahçeli bir oyuncunun Santa Clara'ya kiralık gideceği de iddialar arasında...