SON DAKİKA - Fenerbahçe Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı!

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 13, 2022
Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.
Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/W6ifpJDvvh