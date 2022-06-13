SON DAKİKA - Fenerbahçe Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı!

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

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