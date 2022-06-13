Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı!

SON DAKİKA - Fenerbahçe Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique transferi konusunda Portekiz kulübü Santa Clara ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:30 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:35
SON DAKİKA - Fenerbahçe Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı!

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen Brezilyalı orta saha Lincoln Henrique ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Lincoln Henrique transferi için Santa Clara Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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