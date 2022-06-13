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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Lincoln Henrique'nin geliş tarihi belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henriuqe bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak. Brezilyalı 10 numara, Portekiz Ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyiyordu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:05 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 14:23
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ - Lincoln Henrique'nin geliş tarihi belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor. Son dakika haberine göre sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Brezilyalı futbolcu Lincoln Henriuqe bu akşam 18.30'da İstanbul'da olacak.

Brezilya basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertli ekip, bu transfer için 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 23 yaşındaki orta sahayı Porto da transfer etmek istiyordu ancak oyuncunun tercihi Fenerbahçe'den yana oldu.

Lincoln Henrique, forvet arkası ve kanatlarda oynayabiliyor. Dripling, çalım ve asistleriyle tanınıyor. Çevre kontrolü ve ilk dokunuşları etkili. Hareketli bir oyuncu, rakip savunmayı yoruyor. Kafası yukarıda, oyunu yönlendirmeyi seviyor. Lincoln geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı. Yıldız oyuncu 5 defa rakip ağları sarstı. 7 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, Türkiye'ye yabancı değil. 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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Oyuncunun eşinden de havalimanında olduklarını gösteren bir paylaşım geldi.

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