Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği.
Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği.
Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtip "Mesut'la ilgili alınan karara aynen devam edeceğim" demişti.