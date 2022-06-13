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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı, Vitor Pereira tarafından tercih edilmemiş ve İsmail Kartal tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Sarı lacivertlilerin yıldızı, Jorge Jesus tarafından da kadro dışı bırakılmıştı. Portekizli teknik adam, Mesut'un kadro dışı kararı devam edecek demişti. Peki, Mesut Özil yeni Krasic mi olacak? İşte korkutan senaryo...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 09:21
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe'de en çok merak edilen konu Mesut Özil'in sarı lacivertli forma altındaki geleceği.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtip "Mesut'la ilgili alınan karara aynen devam edeceğim" demişti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu süre zarfında menajeri Erkut Söğüt, çeşitli defalar yıldız futbolcunun iki yıllık daha sözleşmesi olduğunu, başka bir takıma gitmeyeceğini ve Fenerbahçe'de kalacağını belirtmişti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Dünyaca ünlü futbolcu da sarı lacivertli takımda mutlu olduğunun vurgusuna yaparak kontratının devam ettiğine dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil konusunda bir gelişme olup olmayacağı merak konusu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Yıldız oyuncunun affedilme ihtimali yok denecek kadar zayıf gözükürken iki tarafın da nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

TARAFLAR ORTA YOL BULABİLECEK Mİ?

Hürriyet'in haberine göre, yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçip geçmeyeceği, takımdan ayrı olarak çalışıp çalışmayacağı veya menajer aracılığıyla maddi alacaklarıma yönelik bir orta yol bulunarak Fenerbahçe'den tamamen kopup kopmayacağının ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Yıldız futbolcu eğer kadro dışı kararına rağmen kalmakta ısrar ederse Kanarya 2. bir Krasic krizi yaşayabilir.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Büyük umutlarla transfer edilen Sırp yıldız, kendisine kulüp bulması çağrılarını yanıtsız bırakırken 2014-15'te hiç oynamadan A2 takımı ile idmanlara çıkarak yıllık 2.3 milyon Euro almaya devam etmişti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalsa dahi çalışmalara A takımla devam etmesine olanak sağlayan özel bir madde bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Özil, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Yıldız futbolcu, sarı lacivertlilerle 8 gole imza attı ve 2 asist üretti.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Mesut, geçtiğimiz sezon Galatasaray maçına attığı golle hafızalara kazınmıştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve korkutan senaryo! Yeni Krasic mi olacak?

Yıldız futbolcu, Almanya milli takımı ile 92 maça çıkarken 23 gol kaydetti.

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