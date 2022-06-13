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Fenerbahçe'de çok sert açıklama! "Geri adım atılmasını bekliyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sosyal medya paylaşımına çok sert tepki gösterdi. İşte Fenerbahçe'nin açıklaması ve o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 13:37
Fenerbahçe'de çok sert açıklama! "Geri adım atılmasını bekliyoruz"
Fenerbahçe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a seslendi ve çok sert bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama;

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."

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