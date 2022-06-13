Fenerbahçe'de çok sert açıklama! "Geri adım atılmasını bekliyoruz"

Günaydın Türkiye. Güveniniz için https://t.co/ecsvkqKKfk güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi pic.twitter.com/Ykd1ULfX9Q