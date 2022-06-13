FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.
Sarı lacivertli ekip, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı.
Taraflar arasındaki pazarlıklar başladı.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.
Sarı lacivertli ekip, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı.
Taraflar arasındaki pazarlıklar başladı.
İspanyol kulübü başarılı orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakam yüksek bulundu.
Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için 4 milyon Euro önerdi.
Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.
Ancak Sabah'ın haberine göre; Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.
Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.
La Liga'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan William Carvalho, 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Yıldız oyuncunun değeri 16 milyon Euro.
Portekizli orta saha 2018 yazında Betis'e 16 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Oyuncu Portekiz Milli Takımı'yla da 73 maça çıktı.
Carvalho bu karşılaşmalarda 5 gol üretti.