Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile birlikte transfer harekatı hızlanmış durumda. Sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktörün orta saha bölgesi için listesinin başında bulunan William Carvalho'nun kulübü Real Betis ile pazarlıklar devam ediyor. La Liga ekibi kapıyı yüksekten açarken Kanarya elini sıkı tutuyor. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Sarı lacivertli ekip, Real Betis formasını giyen William Carvalho'yu gündemine aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Taraflar arasındaki pazarlıklar başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

İspanyol kulübü başarılı orta saha oyuncusuna karşılık 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan 30 yaşındaki futbolcu için talep edilen bu rakam yüksek bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Sarı lacivertliler, yıldız oyuncu için 4 milyon Euro önerdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Aradaki fark nedeniyle ilk görüşmeler olumsuz bir şekilde sonuçlandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Ancak Sabah'ın haberine göre; Carvalho'dan vazgeçmeyen Fenerbahçeli yetkililerin, Betis'li yöneticilerle bu hafta içinde yeniden bir araya geleceği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Bu transferin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertliler, Yunan ekibi Olympiakos'un formasını giyen Pepe'ye yönelecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

La Liga'da geçtiğimiz sezon 33 maça çıkan William Carvalho, 2 gol ve 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Yıldız oyuncunun değeri 16 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | William Carvalho pazarlığı kızıştı! İşte masadaki rakam

Portekizli orta saha 2018 yazında Betis'e 16 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.

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