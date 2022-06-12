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Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Son dakika spor haberi: Transfer listesindeki isimlerle mesafe kat etmeye başlayan Fenerbahçe'de bombalar üst üste patlayacak. İlk olarak Santa Clara forması giyen Lincoln ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerde hız kesmiyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un sunduğu rapora göre hareket eden sarı-lacivertlilerde sıra kanat mevkisine geldi. Hücumda takımın hızını yükseltecek bir ismin transferini isteyen Portekizli çalıştırıcının ilk hedefi ortaya çıktı. Brezilya basını, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığını duyurdu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 18:48 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 18:52
BURAK ŞENTÜRK
Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Portekizli çalıştırıcının listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlar için somut adımlar atmaya başladı.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Transferde durmayacak olan sarı-lacivertlilerde gözler kanat mevkisine çevrilmiş durumda.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Diego Rossi'nin taliplerinin de artmasının ardından transfer operasyonu hız kazandı.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Rossi'ye gelecek olan teklifin boyutuna göre karar verecek olan Fenerbahçe, ikinci transferini kanat bölgesine yapmayı planlıyor.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Geniş bir oyuncu ağı bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu transfer listesindeki isimler belli olmaya başladı.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

BRUNO HENRIQUE LİSTEDE YOK!
Fenerbahçe'nin kanat adaylarından olduğu iddia edilen Bruno Henrique'nin listede olmadığı iddia edildi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin sosyal medya hesabından duyurduğu haberde; Teknik direktör Jorge Jesus, Bruno Henrique'nin ismini yönetime vermedi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Mutlak bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin asıl hedefindeki isim ortaya çıktı.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

JORGE JESUS BRUMA'YI İSTEDİ!
Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, yönetimden Bruma'nın transfer edilmesini istedi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

PSV'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için harekete geçildi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Kanatlardan birinde hızlı bir oyuncu düşünen Jorge Jesus bu nedenle Bruma'yı sisteminde önemli bir yere konumlandırmayı düşünüyor.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, sarı-kırmızılı takım kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 15 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, adam eksiltme yeteneğinın yanı sıra süratiyle dikkat çekiyor.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Geçtiğimiz sezon PSV'de 46 maça çıkan Portekizli oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Bonservisi PSV'de bulunan Bruma'nın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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