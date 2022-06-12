Jorge Jesus özellikle istedi! Fenerbahçe'ye süper kanat

Şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.
Şampiyonluk hedefiyle sezona giriş yapacak olan Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.
Takımı dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'a emanet eden sarı-lacivertliler nokta atışı takviyelerle iddiasını konuşturmak istiyor.
Portekizli çalıştırıcının listesine göre hareket eden yönetim, hedefteki yıldızlar için somut adımlar atmaya başladı.
Orta saha, sol bek, santrfor ve kanatlara transfer yapmayı amaçlayan Kanarya'da çalışmalar son sürat devam ediyor.
Santa Clara'da forma giyen orta saha oyuncusu Lincoln ile büyük ölçüde anlaşmaya varan Fenerbahçe ilk transferini duyurmaya hazırlanıyor.
Lincoln ile el sıkışan yönetim, Santa Clara ile pazarlıklarda orta yolu bulmak üzere.
Transferde durmayacak olan sarı-lacivertlilerde gözler kanat mevkisine çevrilmiş durumda.
Diego Rossi'nin taliplerinin de artmasının ardından transfer operasyonu hız kazandı.
Rossi'ye gelecek olan teklifin boyutuna göre karar verecek olan Fenerbahçe, ikinci transferini kanat bölgesine yapmayı planlıyor.
Geniş bir oyuncu ağı bulunan teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu transfer listesindeki isimler belli olmaya başladı.
BRUNO HENRIQUE LİSTEDE YOK!
Fenerbahçe'nin kanat adaylarından olduğu iddia edilen Bruno Henrique'nin listede olmadığı iddia edildi.
Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande'nin sosyal medya hesabından duyurduğu haberde; Teknik direktör Jorge Jesus, Bruno Henrique'nin ismini yönetime vermedi.
Mutlak bir kanat takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin asıl hedefindeki isim ortaya çıktı.
JORGE JESUS BRUMA'YI İSTEDİ!
Transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertlilerde Portekizli çalıştırıcı, yönetimden Bruma'nın transfer edilmesini istedi.
PSV'de forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması için harekete geçildi.
Kanatlardan birinde hızlı bir oyuncu düşünen Jorge Jesus bu nedenle Bruma'yı sisteminde önemli bir yere konumlandırmayı düşünüyor.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, sarı-kırmızılı takım kariyerinde çıktığı 85 resmi maçta 15 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
Her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki oyuncu, adam eksiltme yeteneğinın yanı sıra süratiyle dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz sezon PSV'de 46 maça çıkan Portekizli oyuncu, 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Bonservisi PSV'de bulunan Bruma'nın kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.