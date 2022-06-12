FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi.
Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi.
Geçen sezon Porto'da harikalar yaratan 32 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler Portekiz kulübünün kapısını çaldı.
Takvim'in haberin göre; Jorge Jesus'un listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Porto kulübünün vereceği öğrenildi.
20 milyon Euro piyasa değeri olan İranlı golcü için Porto'nun zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edildi.
Taremi'nin 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'nin forvete iki takviye yapmayı planladığı forvete düşünülen bir diğer ismin de Botofago'da oynayan Erison olduğu öğrenildi.
23 yaşındaki Erison'un kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi var.
Jesus'un Erison'u genç, gelecek vaad eden ve ekonomik bir oyuncu olduğu için Sarı-Lacivertli yönetime önerdiği belirlendi.
RİZESPOR'A GELİP KAÇMIŞTI!
İranlı yıldız Mehdi Taremi 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden takımdan ayrılmıştı.
FIFA'DAN CEZA ALMIŞTI
Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilirken, İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı.
Persepolis'in ardından önce 500 bin euro'ya Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Taremi ardından bedelsiz transfer olduğu Rio Ave formasıyla adım attığı Portekiz'deki ilk sezonunda 18 gol atınca, bir sonraki sezon 4.7 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tutmuştu.
Takımdaki ikinci sezonunda gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan 20 gollü Taremi'nin önünde Benfica'nın 26 golü bulunan golcü Darwin Nunez yer alıyor.
İKİ SEZONDA 74 GOLE KATKI YAPTI
Porto forması giyen İranlı Mehdi Taremi 2020-2021 sezonunda 34 maçta 16 gol atıp 15 asist yaptı.
2021-2022 sezonunda ise 32 maçta 20 gotıp 13 asiste imza attı. Yıldız futbolcu 2 sezonda 74 gole katkı yaptı.