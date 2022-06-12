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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de forvet arayışları devam ediyor. Gelecek sezon gol yollarında sıkıntı çekmek istemeyen sarı-lacivertliler gündemine sürpriz bir ismi aldı. Kanarya, Porto formasıyla bu sezon 26 gol atan Mehdi Taremi için teklifte bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verirken forvete İranlı Mehdi Taremi gündeme geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Geçen sezon Porto'da harikalar yaratan 32 maçta 20 gol atıp 13 asist yapan İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler Portekiz kulübünün kapısını çaldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Takvim'in haberin göre; Jorge Jesus'un listesinde yer alan Mehdi Taremi'nin Türkiye'ye gelmeye çok sıcak bakıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Yıldız futbolcu ile ilgili son kararı Porto kulübünün vereceği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

20 milyon Euro piyasa değeri olan İranlı golcü için Porto'nun zorunlu satın alma opsiyonu istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Taremi'nin 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin forvete iki takviye yapmayı planladığı forvete düşünülen bir diğer ismin de Botofago'da oynayan Erison olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

23 yaşındaki Erison'un kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi var.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Jesus'un Erison'u genç, gelecek vaad eden ve ekonomik bir oyuncu olduğu için Sarı-Lacivertli yönetime önerdiği belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

RİZESPOR'A GELİP KAÇMIŞTI!

İranlı yıldız Mehdi Taremi 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor'a transfer olan Taremi Karadeniz ekibinde forma giymeden takımdan ayrılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

FIFA'DAN CEZA ALMIŞTI

Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilirken, İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Persepolis'in ardından önce 500 bin euro'ya Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Taremi ardından bedelsiz transfer olduğu Rio Ave formasıyla adım attığı Portekiz'deki ilk sezonunda 18 gol atınca, bir sonraki sezon 4.7 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tutmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

Takımdaki ikinci sezonunda gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan 20 gollü Taremi'nin önünde Benfica'nın 26 golü bulunan golcü Darwin Nunez yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

İKİ SEZONDA 74 GOLE KATKI YAPTI

Porto forması giyen İranlı Mehdi Taremi 2020-2021 sezonunda 34 maçta 16 gol atıp 15 asist yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de son aday Taremi! Teklif yapıldı

2021-2022 sezonunda ise 32 maçta 20 gotıp 13 asiste imza attı. Yıldız futbolcu 2 sezonda 74 gole katkı yaptı.

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