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Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Jorge Jesus'un listesine göre kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştiriyor. Sarı-lacivertliler, Lincoln Henrique ile her konuda anlaşmaya vardı. Santa Clara ile yapılan bonservis pazarlıklarında mutlu sona ulaşıldı. Brezilyalı orta sahanın İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:11 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022 Pazar 22:24
Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus döneminin ilk transferi Lincoln Henrique oldu.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile görüşmelerde anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Yönetim, Portekiz temsilcisiyle bonservis pazarlıklarında mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

4 MİLYON EURO BONSERVİS!
Taraflar arasında kıran kırana yapılan bonservis pazarlıklarında yaklaşık 4 milyon euro'ya anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Lincoln ile görüşmeler İstanbul'da devam edecek.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Lincoln'ün 13 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da olması ve resmi imzaların atması bekleniyor.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

LINCOLN DRİPLİNG, ÇALIM VE ASİSTTE BİR USTA
Forvet arkası ve kanatlarda oynayabiliyor. Dripling, çalım ve asistleriyle tanınıyor.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Çevre kontrolü ve ilk dokunuşları etkili.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Kafası yukarıda, oyunu yönlendirmeyi seviyor.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Hareketli bir oyuncu, Rakip savunmayı yoruyor.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Lincoln geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Yıldız oyuncu 5 defa rakip ağları sarstı. 7 de asist yaptı.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

RİZE'DE OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, Türkiye'ye yabancı değil.

Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

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