Fenerbahçe Lincoln Henrique transferini bitirdi! İşte geliş tarihi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus döneminin ilk transferi Lincoln Henrique oldu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus döneminin ilk transferi Lincoln Henrique oldu.
Sarı-lacivertliler, hem oyuncu hem de kulübü Santa Clara ile görüşmelerde anlaşmaya vardı.
Yönetim, Portekiz temsilcisiyle bonservis pazarlıklarında mutlu sona ulaştı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a davet etti.
4 MİLYON EURO BONSERVİS!
Taraflar arasında kıran kırana yapılan bonservis pazarlıklarında yaklaşık 4 milyon euro'ya anlaşma sağlandı.
Hem 10 numara hem de kanatlarda görev yapabilen Lincoln ile görüşmeler İstanbul'da devam edecek.
GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU!
Lincoln'ün 13 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da olması ve resmi imzaların atması bekleniyor.
LINCOLN DRİPLİNG, ÇALIM VE ASİSTTE BİR USTA
Forvet arkası ve kanatlarda oynayabiliyor. Dripling, çalım ve asistleriyle tanınıyor.
Çevre kontrolü ve ilk dokunuşları etkili.
Kafası yukarıda, oyunu yönlendirmeyi seviyor.
Hareketli bir oyuncu, Rakip savunmayı yoruyor.
Lincoln geçtiğimiz sezon Santa Clara'da 32 lig maçına çıktı.
Yıldız oyuncu 5 defa rakip ağları sarstı. 7 de asist yaptı.
RİZE'DE OYNAMIŞTI
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Lincoln Henrique, Türkiye'ye yabancı değil.
2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.