Jorge Jesus hazırlığı!

Sarı-lacivertlilerde resmi açıklama yapılmasa da yeni sezon hazırlıklarının 13 Haziran Pazartesi günü start alması bekleniyor. Oyuncular, yeni teknik direktör Jorge Jesus'a kendilerini göstermek için tatilde de boş durmadı...
Sarı-lacivertlilerde resmi açıklama yapılmasa da yeni sezon hazırlıklarının 13 Haziran Pazartesi günü start alması bekleniyor. Oyuncular, yeni teknik direktör Jorge Jesus'a kendilerini göstermek için tatilde de boş durmadı... Osayi Samuel ve Berisha, sosyal medya hesaplarından antrenman yaparken görüntüler paylaşarak, 'hazırız' mesajı verdi.