Gözler potada

Sarı-lacivetli camiada gözler bugün basketbolda olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile final serisinde oynadığı ilk iki maçı kazanarak 2-0 öne geçmişti. Bugünkü karşılaşmayı da kazanırsa şampiyon olacak Kanarya'da Ali Koç'un da maçı izlemesi bekleniyor.
Sarı-lacivetli camiada gözler bugün basketbolda olacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ile final serisinde oynadığı ilk iki maçı kazanarak 2-0 öne geçmişti. Bugünkü karşılaşmayı da kazanırsa şampiyon olacak Kanarya'da Ali Koç'un da maçı izlemesi bekleniyor.