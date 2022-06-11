Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini noktalamak için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeler için temaslarını sıklaştırdı.
Orta sahada Crespo ve Zajc'a alternatif arayan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Daily Mail'in iddiasına göre Fenerbahçe; Belçika'nın Mechelen takımında kiralık olarak forma giyen Vinicius Souza ile ilgileniyor.
22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Lommel'de bulunuyor.
Haberin detaylarında, Vinicius'un Club Brugge, Bologna ve Celtic'in de radarında olduğu belirtildi.
JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Vinicius Souza, Fenebahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi...
Vinicius, Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Brezilya ekibinin formasını giyiyordu.
VINICIUS SOUZA KİMDİR?
17 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vinicius Souza, futbola ülkesinin Flamengo takımında başladı.
2020 yıllında 2.5 milyon euro bedelle Belçika ekibi Lommel'e transfer oldu.
Geçen sezonu bir diğer Belçika takımı Mechelen'de kiralık geçiren Vinicius, burada kendisinden beklenen patlamayı yapamasa da iyi bir performans ortaya koydu.
Vinicius geçen sezon Mechelen formasıyla 35 resmi maça çıktı.
Brezilyalı orta saha bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 asist yaptı.
Vinicius'un güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro.