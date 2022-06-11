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Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Orta sahada Crespo ve Zajc'a alternatif bir isim arayan sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un eski öğrencisi Vinicius Souza'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Sarı-lacivertliler, şampiyonluk hasretini noktalamak için iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, eksik bölgeler için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Orta sahada Crespo ve Zajc'a alternatif arayan Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Daily Mail'in iddiasına göre Fenerbahçe; Belçika'nın Mechelen takımında kiralık olarak forma giyen Vinicius Souza ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

22 yaşındaki futbolcunun bonservisi Belçika ekibi Lommel'de bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Haberin detaylarında, Vinicius'un Club Brugge, Bologna ve Celtic'in de radarında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

JESUS'UN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Vinicius Souza, Fenebahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un eski öğrencisi...

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Vinicius, Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde Brezilya ekibinin formasını giyiyordu.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

VINICIUS SOUZA KİMDİR?

17 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'da dünyaya gelen Vinicius Souza, futbola ülkesinin Flamengo takımında başladı.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

2020 yıllında 2.5 milyon euro bedelle Belçika ekibi Lommel'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha Vinicius Souza! Jorge Jesus çok istiyor

Geçen sezonu bir diğer Belçika takımı Mechelen'de kiralık geçiren Vinicius, burada kendisinden beklenen patlamayı yapamasa da iyi bir performans ortaya koydu.

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