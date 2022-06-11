Duvarlara gol sevinci

Jorge Jesus, Samandıra'daki antrenman tesislerini gezerken 'heyecan ve coşku' için toplantı odası ve boş duvarlara futbolcuların gol sevinçlerinin konulmasını istemişti. Futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen uygulama için çalışmalara başlandı.
JorgeJesus, Samandıra'daki antrenman tesislerini gezerken 'heyecan ve coşku' için toplantı odası ve boş duvarlara futbolcuların gol sevinçlerinin konulmasını istemişti. Futbolcuların motivasyonunu artırmayı hedefleyen uygulama için çalışmalara başlandı. Takım otobüsünün dış cephesinin de aynı amaçla yenileneceği bildirildi.