Allahyar’dan 4 milyon euro

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı. Öte yandan Hull'un Allahyar için de Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ve 500 bin euro bonus ödeyeceği iddia edildi.
HullCity'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan için Fenerbahçe ile anlaştıklarını doğruladı. Öte yandan Hull'un Allahyar için de Fenerbahçe'ye 4 milyon euro bonservis bedeli ve 500 bin euro bonus ödeyeceği iddia edildi. Ozan Tufan için de bonuslarla 5 milyon euro'luk bonservis bedeli konuşuluyor.