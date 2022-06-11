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Alex de Souza'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza, babası Adenir Rodrigues de Souza'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 07:43 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 07:44
Alex de Souza'nın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Alex de Souza, kötü bir haber paylaştı. Eski Brezilyalı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile babası Adenir Rodrigues de Souza'nın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Adenir Souza'nın 67 yaşında olduğu ve pankreas kanseri ile mücadele ettiği ifade edildi.

Alex paylaşımında, "Bana verdiğin her şey için teşekkürler. Başka bir boyutta kesinlikle buluşacağız. Biz kalanlar, yollarımızı takip etmek için gereken ışığa sahip olabiliriz. Her şey için teşekkürler. Seni çok sevdim yaşlı adam. Ve hep seni seveceğim" ifadelerine yer verdi.

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